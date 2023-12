Realizado desde 2000, o Mundial de Clubes da Fifa conta com a participação de sete clubes de todas as partes do mundo, incluindo a América do Sul. Em todas as edições, a entidade premia o melhor jogador da competição com a Bola de Ouro. Na última, vencida pelo Real Madrid, o brasileiro Vinícius Júnior ficou com o prêmio. Mas afinal, quais foram os melhores jogadores de cada edição do Mundial da Fifa? Veja abaixo.