O Fluminense disputa o Mundial de Clubes pela primeira vez em sua história. A estreia acontece nesta segunda-feira (18) diante do Al Ahly, do Egito, pela semifinal do torneio.



Mas, afinal, o que acontece se o jogo terminar empatado ao fim dos 90 minutos? A resposta é simples: PRORROGAÇÃO. O regulamento prevê a disputa do tempo extra em todos as partidas que terminarem empatadas, exceto a disputa de terceiro lugar.



