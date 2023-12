✅ HISTÓRIA NO CURRÍCULO

Marciniak poderá contar aos seus descendentes que atuou em uma final de Copa do Mundo. Ele foi o árbitro da decisão no Qatar, conduzindo tranquilamente o duelo entre Argentina e França, que terminou no tricampeonato da Albiceleste. Além disso, esteve presente em França x Dinamarca, na fase de grupos, e Argentina x Austrália, nas oitavas de final.