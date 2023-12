BT Camp será realizado em Janeiro - Além da novidade do ciclo de performance que é um projeto contínuo, a Arena Deco Beach vai realizar a segunda edição do BT CAMP, uma imersão de três dias com crianças do Brasil todo entre os dias 16 e 19 com uma experiência incrível com alojamentos, restaurante, um time de monitores ativos e, claro, uma imersão com um time de profissionais de Beach Tennis comandados pelo mestre Juca Russo.