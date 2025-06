Messi se despede do Mundial e mira última Copa do Mundo em 2026

A eliminação do Inter Miami para o Paris Saint-Germain nas oitavas de final do Mundial de Clubes marca a despedida de Lionel Messi da competição. Aos 38 anos, o craque argentino deixou sua marca com atuações de alto nível técnico.

Mascherano lamenta gol cedo, mas diz ter orgulho do Inter Miami após goleada do PSG

No confronto com o PSG, Messi teve uma atuação consistente, embora sem brilho em termos de gols ou assistências. O camisa 10 finalizou quatro vezes — duas em direção ao gol e duas bloqueadas —, teve 48 ações com a bola, acertou 31 de 35 passes (com 89% de precisão) e criou uma grande chance de gol. Também completou os dois dribles que tentou, venceu três dos seis duelos pelo chão e deu dois passes decisivos. Apesar da movimentação constante, não conseguiu furar a defesa bem montada do time francês, que soube anular os espaços entrelinhas e conter a progressão ofensiva do argentino.

Nas partidas anteriores, Messi havia marcado um gol, acertado quatro de nove finalizações no alvo, somado cinco passes decisivos e criado duas grandes chances. Além disso, teve dez dribles certos com 71% de aproveitamento, quatro desarmes, seis faltas sofridas, 81% de precisão no passe e um desempenho de 56% nos duelos disputados. Os dados revelam que, embora contra o PSG ele tenha sido menos perigoso no último terço, manteve a regularidade e a influência na dinâmica do jogo.

Com a queda do Inter Miami após a goleada por 4 a 0 para os franceses, o foco de Messi naturalmente se volta para o que pode ser o último grande objetivo de sua carreira: a Copa do Mundo de 2026. O torneio será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, onde Messi já está habituado. O cenário é ainda mais promissor considerando que a seleção argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas e chega como atual campeã mundial, depois do título conquistado no Catar em 2022.

Messi, que levantou a taça da Copa do Mundo há pouco mais de dois anos, ainda demonstra ter fôlego e motivação para mais uma campanha com a Albiceleste. A atuação sólida no Mundial de Clubes prova que ele segue sendo um jogador competitivo em torneios de alto nível.

