O Fluminense entra estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (18) e para a vidente Mariana Fonseca, do canal "MF Tarot", o Tricolor é o favorito para vencer o confronto. A equipe carioca encara o Al Ahly, do Egito, às 15h, no estádio King Abdullah, na Arábia Saudita.