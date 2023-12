- Imaginar que o resultado tem a ver com a nossa maneira de jogar é absolutamente equivocado. Tem muito mais a ver é que conseguimos domínio contra o maior time do mundo por conta do nosso estilo de jogar. Pode ter certeza que alguém viu alguns bons jogadores nossos por causa disso.Porque quando você vem e fica com a bunda lá atrás por 100 minutos você não vê ninguém, você vê um time só marcando. Hoje em alguns momentos os caras notaram no André, no Martinelli, no John Kennedy. Alexsander também entrou bem