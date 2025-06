NOVA JERSEY (EUA) — A torcida do Fluminense fez uma festa digna de Maracanã nas ruas de Nova York. Os torcedores que foram ao Mundial de Clubes tomaram a Times Square e a pintaram de verde, branco e grená, levando faixas, bandeiras e a bateria da "NY Flu". Para que isso acontecesse de forma segura, contaram com a escolta da polícia nova-iorquina, que parou os sinais de trânsito de uma das cidades mais movimentadas do mundo para que a banda pudesse passar.

Quem estava no entorno, sejam norte-americanos ou estrangeiros de outras nacionalidades, se encantou com as cores e os cantos dos tricolores. No entanto, havia também quem se encantasse com o futebol brasileiro. Era o caso de Sebaarian, ou Nick, como preferia ser chamado, que trabalha na polícia local e auxiliou na escolta dos torcedores.

Depois que a marcha tricolor chegou ao Legends, bar que foi a casa do torcedor em Nova York, o policial conversou com o Lance! sobre suas impressões. Inicialmente, espantado, afirmou que nunca viu nada igual à festa promovida, afinal, a cultura local não trata o futebol da mesma forma que no Brasil, e os principais esportes, como o futebol americano e o baseball, são celebrados de outras maneiras.

Além da festa, Nick se declarou ao futebol verde-amarelo, citando estrelas como Kaká, Ronaldinho, Adriano e Neymar e, ainda que sem querer, à dois jogadores espanhóis - Casillas e Raul. Após relembrar a Seleção campeã da Copa do Mundo em 2002, concordou em gravar um vídeo para registrar o encontro.

