5 - Jogo "aposicional" de Diniz: embora defendam que o estilo de jogo do Fluminense foi o que conduziu o time Tricolor ao título da Libertadores e à final do Mundial, também foi o estilo de Diniz que causou o primeiro gol do Manchester City. Tudo começou com um lateral a favor do Tricolor, cobrado por Marcelo: todos os jogadores do Fluminense se aproximaram da bola e deixaram o lado oposto exposto. Após a inversão errada do lateral-esquerdo, Aké teve tempo e espaço suficiente para dominar a bola, conduzir e finalizar, gerando o lance do primeiro gol inglês.