A grande final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG, neste domingo (13), foi um sucesso dentro e fora de campo. Além do título do time inglês, a partida registrou o maior público de toda a competição, com 81.118 espectadores presentes no MetLife Stadium, em Nova Jersey, segundo dados oficiais da FIFA.

continua após a publicidade

O número representa uma ocupação de 98,3% da capacidade total do estádio, que é de 82.500 pessoas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Final supera duelo da fase de grupos

Até então, o recorde de público do torneio pertencia à partida entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, ainda na primeira rodada da fase de grupos. Na ocasião, em 15 de junho, o time francês goleou o espanhol por 4 a 0 diante de 80.619 torcedores no Rose Bowl, em Pasadena.

continua após a publicidade

Jogadores do Chelsea comemoram gol na final do Mundial de Clubes. (Foto: Frank Fife/AFP)

Sucesso de público: os números totais do torneio

A primeira edição do Super Mundial de Clubes se provou um sucesso de público. Ao todo, os 63 jogos da competição levaram 2.490.762 espectadores aos estádios nos Estados Unidos, resultando em uma média de 39.536 torcedores por partida.

Veja o ranking dos 10 maiores públicos do Mundial

Chelsea x PSG: 81.118 pessoas (MetLife Stadium)

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid: 80.619 pessoas (Rose Bowl)

PSG 4 x 0 Real Madrid: 77.542 pessoas (MetLife Stadium)

Real Madrid 2 x 0 Borussia Dortmund: 76.611 pessoas (MetLife Stadium)

Fluminense 0 x 2 Chelsea: 70.556 pessoas (MetLife Stadium)

Real Madrid 3 x 1 Pachuca: 70.248 pessoas (Bank of America Stadium)

PSG 2 x 0 Bayern de Munique: 66.937 pessoas (Mercedes-Benz Stadium)

Palmeiras 1 x 2 Chelsea: 65.782 pessoas (Lincoln Financial Field)

PSG 4 x 0 Inter Miami: 65.574 pessoas (Mercedes-Benz Stadium)

RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid: 64.811 pessoas (Lincoln Financial Field)

O Palco da Final

Localizado em East Rutherford, Nova Jersey, o MetLife Stadium se consolidou como um dos grandes palcos do esporte mundial. Com capacidade para 82.500 torcedores, o estádio é a casa de dois times da NFL, New York Giants e New York Jets, e foi o palco escolhido pela FIFA para a primeira grande final do novo Mundial de Clubes.