O Mundial de Clubes começou nesta semana recheado de grandes craques do futebol internacional. As estrelas não são famosas apenas dentro das quatro linhas, e também fazem sucesso nas redes sociais. O Lance! fez um ranking dos jogadores que disputam o torneio com mais seguidores no Instagram.



Quem lidera a lista é o francês Karim Benzema, com mais de 75 milhões de seguidores. O atacante, contudo, foi eliminado do torneio na última sexta-feira (18), após a derrota do Al-Ittihad para o Al Ahly, por 3 a 1. O craque deixou a competição com dois gols marcados e um pênalti perdido.