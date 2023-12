- Fomos Fluminense do começo ao final do ano. Pegamos o melhor time do mundo dos últimos cinco anos, que têm muita capacidade de definir o jogo. Tomamos um gol muito cedo, tomamos o segundo gol com todo mundo atrás que não podíamos tomar. Tentamos jogar e jogamos sob pressão alta o tempo todo. Os jogadores estão de parabéns, perdemos para um grande time e agora é pensar na próxima temporada.