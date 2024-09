Zion Williamson elege jogadores mais ‘falastrões’ da NBA

Zion Williamson é o grande astro do New Orleans Pelicans (Foto: Jonathan Bachman / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 11/09/2024 - 10:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Zion Williamson, astro do New Orleans Pelicans, elegeu os jogadores mais falastrões da NBA. Em conversa recente, o atleta foi perguntado sobre os atletas que mais utilizam o “trash talk” (palavras sujas, em tradução livre) na liga. Sem pensar muito, citou os nomes de Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, e Kevin Durant, do Phoenix Suns, como os principais nesse assunto.

- Existem diferentes estilos de trash-talking. Você tem Ant (Anthony Edwards), que fala trash meio que diretamente. Você tem KD (Kevin Durant), que fala trash, mas é mais como, ‘Cara, eu sou apenas um jogador de basquete melhor’ e faz isso como se você não pudesse fazer nada além de respeitar - começou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um terceiro nome que Williamson trouxe para a conversa foi o de Kyrie Irving, do Dallas Mavericks. Segundo o atleta do Pelicans, o armador não toma a iniciativa, mas entra na discussão caso receba algum xingamento ou comentário negativo.

- Ele nunca toma a iniciativa, pelo que eu vi. Mas sempre que alguém fala mal dele, ele leva isso para outra marcha: Kyrie (Irving) - destacou.

➡️ Jogador do Lakers passa por nova cirurgia e vai desfalcar equipe na NBA

Zion Williansom é o grande nome da franquia de Nova Orleans para a temporada 2024-25 da NBA. Na última, teve médias de 22,9 pontos, 5,8 rebotes, 5,0 assistências e 1,1 roubos de bola por jogo, o que dá esperança de algo ainda melhor no futuro.

A estreia da franquia na próxima temporada da NBA acontece no dia 23 de outubro, diante do Chicago Bulls, no Smoothie King Center, em Nova Orleans, na Luisiana.