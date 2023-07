O técnico chamou as jogadoras que estiveram na última Liga das Nações. O Brasil perdeu para a China nas quartas de final e terminou em quinto lugar. O grupo conta com: as levantadoras Macris e Roberta; as ponteiras/opostas Rosamaria e Tainara; as opostas Lorenne, Lorrayna e Kisy; as centrais Carolana, Diana e Thaisa; as ponteiras Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit; e as líberos Natinha e Nyeme.