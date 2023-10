- Eu não tenho pretensão nenhuma de lutar com ele. Somos irmãos e fizemos uma promessa já. Treino é treino, sparring é sparring, mas luta é uma coisa séria. Eu já lutei com ele no boxe amador e foi uma situação muito chata. Ganhei dele e para mim foi um peso muito grande. Mas no profissional é uma coisa diferente, porque é sem proteção, a luva é mais firme, os golpes são mais firmes, a gente procura sempre o nocaute. Em hora nenhuma eu quero lutar com ele, não desejo isso a ele, e acredito também que ele não quer lutar comigo. Por mais que ele andou falando umas coisinhas aí, mas quando chegar na hora do vamos ver mesmo, ele não vai aceitar. Eu ficaria super bem com dois cinturões, ele com dois cinturões. Assim a família Falcão teria dois campeões mundiais grandes pra mostrar ao Brasil e ao mundo que é uma família de campeões - disse Falcão em entrevista ao Combate.