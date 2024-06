Yago Dora elimina Medina, mas perde final de etapa da WSL para John John Florence

Brasileiro Yago Dora segura troféu de vice-campeão em El Salvador (Foto: Aaron Hughes/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 18:16 • Punta Roca (ELS)

Depois de eliminar Gabriel Medina na semifinal da etapa de El Salvador da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Punta Roca, neste domingo (9), o brasileiro Yago Dora perdeu a decisão contra o havaiano John John Florence. Mesmo com uma onda quase perfeita em um aéreo lindo (9,77), ele não conseguiu superar o somatório do adversário.

John John dominou os primeiros 12 minutos de bateria e abriu 16,33 contra apenas 7,84 de Yago Dora. Nesse momento, o brasileiro acertou a manobra que arrancou aplausos da torcida e chegou ao somatório de 14,44, encostando no havaiano. No entanto, as ondas pararam, o mar ficou praticamente liso na reta final da bateria, e o surfista do Brasil não teve oportunidade de ultrapassar o rival.

Com o ótimo desempenho em El Salvador, Yago pula para a 8ª posição do ranking mundial e encosta no top-5, que se classifica para a disputa do WSL Finals ao término da temporada, em setembro. John John Florence, por sua vez, ampliou vantagem no topo da classificação e se garantiu antecipadamente entre os cinco primeiros.

Entre as mulheres, a campeã da etapa de Punta Roca foi a norte-americana Caroline Marks, que superou a costa-riquenha Gabriela Byran por um apertado 14,80 a 14,46 na bateria decisiva. A brasileira Tatiana Weston-Webb caiu nas quartas de final.

A próxima etapa da WSL será em Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 30 de junho. Yago Dora é o atual campeão e tenta repetir o feito para se consolidar nas primeiras posições do ranking.