Xadrez marca presença na COB Expo 2025, em São Paulo

A Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) marcou presença na COB Expo 2025, considerada a maior feira de esportes olímpicos da América Latina, levando o projeto: “Xadrez como Esporte de Inclusão e Transformação”. O evento começou nesta quarta-feira (24) e vai até o dia 28 de setembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, reunindo medalhistas olímpicos, dirigentes e representantes do esporte nacional.

Esta é a primeira vez que a CBX participa do evento, que se consolidou como o principal espaço de integração e promoção das modalidades olímpicas no país. A entidade contará com um estande próprio, onde apresentará o xadrez de forma presencial com tabuleiros e interatividade com estações digitais para jogar de forma online, além de promover um painel de atividades voltado a convidados e público em geral.

Estande da Confederação Brasileira de xadrez na COB Expor 2025 (Foto: Divulgação COB Expo 2025)

São mais de 40 confederações esportivas no evento, além de sediar palestras e debates sobre temas relevantes como administração e gestão, marketing e comunicação, direito esportivo e saúde. A expectativa é que o evento movimente milhares de pessoas ligadas ao setor esportivo ao longo dos cinco dias da feira.

Para o presidente da CBX, Máximo Igor Macedo, a presença da confederação na COB Expo reforça o movimento de valorização e visibilidade do xadrez em território nacional, consolidando-o como uma modalidade em ascensão no cenário esportivo brasileiro e de evolução no cenário internacional.

