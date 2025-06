De olho nas Olimpíadas de Inverno, esquiador troca Noruega pelo Brasil

O Brasil deu as boas-vindas a mais um "gringo" na corrida por vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Na última segunda-feira (23), a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) confirmou a transferência de nacionalidade de Christian Oliveira Soevik, do esqui alpino.

Aos 23 anos, Christian é filho de mãe brasileira e pai norueguês. Nascido no Rio de Janeiro, passou a viver com a família na Noruega desde que tinha um ano, e foi no frio país europeu que começou a trilhar o caminho na modalidade. Em 2022, aos 21 anos, ficou no top-10 do Mundial Júnior de Esqui Alpino e, na temporada seguinte, passou a competir no circuito universitário dos Estados Unidos, pela Universidade de Denver.

A trajetória de Christian Soevik lembra bastante o caminho de outro esquiador que, nascido e criado em Oslo, decidiu defender o Brasil, terra natal de sua mãe. Lucas Pinheiro Braathen, de 25 anos, compete com as cores brasileiras desde março de 2024 e, nesta temporada, conquistou o melhor resultado do país no Mundial de esqui alpino e cinco medalhas em etapas de Copa do Mundo.

Além de Christian, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve também anunciou a transferência de nacionalidade da esquiadora Giovanna Caccioalto, de 17 anos, e de Daniel Krajewski, do snowboard, de apenas 13 anos.

Reforço no snowboard

Recentemente, o Brasil também teve a confirmação de um reforço no snowboard, com a conclusão do processo de naturalização de Pat Burgener, do snowboard. Nascido em Lausanne, na Suíça, e filho de mãe brasileira, ele também busca uma vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Inverno pela terceira vez, agora representando uma bandeira diferente.

Olimpíadas de Inverno

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 acontecerão entre 6 e 22 de fevereiro. A competição reunirá aproximadamente 3.500 atletas de 93 países em busca de medalhas olímpicas.

