Wembanyama é confirmado na Olímpiada e vai encarar o Brasil

Wembanyama pelo San Antonio Spurs (Foto: Tim Heitman/NBAE/AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 08/07/2024 - 14:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Victor Wembanyama será adversário do Brasil nas Olímpiadas de Paris 2024. A França definiu, nesta segunda-feira (8), os 12 convocados para a competição e o astro do San Antonio Spurs está entre eles.

Além de Wemby, os Bleus também contam com Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves. O jogador foi eleito o defensor do ano da NBA. Nicolas Batum, do Los Angeles Clippers, e Bilal Coulibaly, do Washington Wizards são outros destaques da equipe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

França e Brasil estão no grupo B dos Jogos Olímpicos ao lado de Alemanha e Japão. A competição acontece entre os dias 27 de julho e 11 de agosto.

Em entrevista recente, o jovem afirmou que seria um sonho defender o seu país em uma Olímpiada. Wemby destacou a vontade de vencer e a força do elenco dos Bleus.

— Eu sempre tive o sonho de participar das olimpíadas. Quando estamos falando de basquete internacional, esse é o evento que todos querem jogar. Então, estou muito feliz. Mas também não posso olhar apenas por esse lado. Estamos aqui para competir e vencer. É isso que vamos fazer. Estamos focados não apenas nas palavras, mas também nas atitudes. Criando um ambiente vencedor ao redor da equipe. Enfim, acho que estamos trabalhando muito bem — pontou.

Wembanyama e Gobert juntos na seleção francesa (Foto: Reprodução)

Confira os convocados da França