Wehrlein estende liderança da Fórmula E após eP de Mônaco. Confira classificação

Publicada em 27/04/2024 - 19:12

A vitória do eP de Mônaco da Fórmula E, disputado neste sábado (27), ficou com Mitch Evans, da Jaguar. No entanto, Pascal Wehrlein, da Porsche, fechou em quinto e também saiu sorrindo de Monte Carlo ao estender a vantagem na liderança para sete pontos, agora em relação a Nick Cassidy — que tomou o segundo posto de Jake Dennis. O alemão tem 102 tentos, enquanto o neozelandês ficou com 95.

O atual campeão, que zerou a corrida do Principado, caiu para terceiro, agora com 89 pontos. Oliver Rowland foi aos 88 tentos com o sexto lugar do eP de Mônaco, enquanto Evans subiu para 77 com a vitória e ocupa a quinta posição no Mundial de Pilotos.

No Mundial de Equipes, a liderança segue com a Jaguar, que alcançou 172 pontos depois de fazer um 1-2 em Mônaco. A Porsche aparece na sequência, com 128, enquanto a Andretti fecha o ‘pódio’ com 113. A Nissan, quarta colocada, tem 112, uma posição à frente da DS Penske, que somou 102 até aqui.

A próxima etapa da Fórmula E, que abre a segunda metade da temporada 2023/24, acontece entre os dias 11 e 12 de maio, na rodada dupla do eP de Berlim.

Fórmula E 2023/24, Mundial de Pilotos após eP de Mônaco: Pos. Piloto Carro Equipe Poles Vitórias Pódios VMR PONTOS 1 P WEHRLEIN 94 Porsche 3 2 2 1 102 2 N CASSIDY 37 Jaguar — 1 5 3 95 3 J DENNIS 1 Andretti — 1 4 1 89 4 O ROWLAND 22 Nissan 2 1 4 1 88 5 M EVANS 9 Jaguar 1 1 2 — 77 6 M GÜNTHER 7 Maserati — 1 2 1 65 7 J.E VERGNE 25 DS Penske 1 — 1 — 65 8 S BIRD 8 McLaren — 1 1 — 38 9 S VANDOORNE 2 DS Penske — — 1 — 37 10 A.F DA COSTA 13 Porsche — — — — 26 11 J HUGHES 5 McLaren 1 — — — 25 12 S FENESTRAZ 23 Nissan — — — — 24 13 N NATO 17 Andretti — — — — 24 14 R FRIJNS 4 Envision — — 1 — 21 15 S BUEMI 16 Envision — — 1 1 20 16 N MÜLLER 23 ABT Cupra — — — — 18 17 D TICKTUM 33 ERT — — — — 12 18 S SETTE CÂMARA 3 ERT — — — — 11 19 J DARUVALA 18 Maserati — — — — 2 20 L DI GRASSI 11 ABT Cupra — — — — 1 21 E MORTARA 48 Mahindra — — — — 0 22 N DE VRIES 21 Mahindra — — — — 0 23 T BARNARD 8 McLaren — — — — 0 Mundial de Equipes, após Mônaco: Pos. Equipe Poles Vitórias Pódios VMR Pontos 1 JAGUAR 1 2 7 3 172 2 PORSCHE 3 2 2 1 128 3 ANDRETTI — 1 4 1 113 4 NISSAN 2 1 4 1 112 5 DS PENSKE 1 — 2 — 102 6 MASERATI — 1 2 1 67 7 McLAREN 1 1 1 — 63 8 ENVISION — — 2 1 41 9 ERT — — — — 23 10 ABT CUPRA — — — — 19 11 MAHINDRA — — — — 0