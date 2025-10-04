menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

NBA: Saiba qual foi o motivo inusitado que tirou LeBron James da pré-temporada

Astro trata irritação no nervo do glúteo e é poupado pela comissão técnica

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 04/10/2025
08:00
LeBron James
imagem cameraLeBron James com a camisa do do Los Angeles Lakers na temporada 2023/24 (Foto: Adam Pantozzi / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um problema físico incomum tirou o astro LeBron James das atividades de pré-temporada do Los Angeles Lakers e da estreia da equipe na pré-temporada da NBA. De acordo com o técnico da equipe, JJ Redick, o jogador está em tratamento devido a uma irritação no nervo do glúteo e não há um cronograma definido para o seu retorno às quadras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

LeBron James - Los Angeles Lakers - NBA
LeBron James em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Jessie Alcheh / NBAE via Getty Images / AFP)

A comissão técnica adota uma postura de cautela em relação à condição do atleta de 40 anos. Em comunicado à imprensa, Redick explicou que a equipe prioriza a recuperação completa de James para a longa temporada regular.

— Provavelmente, ele terá que se preparar um pouco mais para a noite de estreia. Será um processo mais lento com ele no primeiro jogo. Ele, obviamente, tem 22 anos de desgaste no corpo e está lidando com uma pequena irritação nervosa no glúteo. Então, estamos somente pensando no longo prazo junto dele — disse JJ Redick, técnico da franquia, à "ESPN".

continua após a publicidade

A ausência do seu principal jogador já demonstrou impacto no desempenho coletivo do time. Na primeira partida de preparação, sem LeBron James e Luka Doncic, os Lakers sofreram uma derrota expressiva por 103 a 81 para o Phoenix Suns. O resultado evidencia a dependência da equipe em relação aos seus principais atletas.

Diante deste cenário, a prioridade do departamento médico e da comissão técnica é garantir que LeBron James esteja em plenas condições para a estreia da temporada 2025-2026 da NBA. A estratégia conservadora visa mitigar riscos e assegurar a longevidade do jogador ao longo do campeonato.

continua após a publicidade

LeBron James deve bater recorde na NBA

Se jogar contra o Warriors na estreia do Lakers na temporada de 2025/26 da NBA, LeBron James será o primeiro jogador a competir em 23 temporadas do esporte. Ainda não se sabe, ao certo, se o astro estará na primeira partida.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias