NBA: Saiba qual foi o motivo inusitado que tirou LeBron James da pré-temporada

Um problema físico incomum tirou o astro LeBron James das atividades de pré-temporada do Los Angeles Lakers e da estreia da equipe na pré-temporada da NBA. De acordo com o técnico da equipe, JJ Redick, o jogador está em tratamento devido a uma irritação no nervo do glúteo e não há um cronograma definido para o seu retorno às quadras.

LeBron James em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Jessie Alcheh / NBAE via Getty Images / AFP)

A comissão técnica adota uma postura de cautela em relação à condição do atleta de 40 anos. Em comunicado à imprensa, Redick explicou que a equipe prioriza a recuperação completa de James para a longa temporada regular.

— Provavelmente, ele terá que se preparar um pouco mais para a noite de estreia. Será um processo mais lento com ele no primeiro jogo. Ele, obviamente, tem 22 anos de desgaste no corpo e está lidando com uma pequena irritação nervosa no glúteo. Então, estamos somente pensando no longo prazo junto dele — disse JJ Redick, técnico da franquia, à "ESPN".

A ausência do seu principal jogador já demonstrou impacto no desempenho coletivo do time. Na primeira partida de preparação, sem LeBron James e Luka Doncic, os Lakers sofreram uma derrota expressiva por 103 a 81 para o Phoenix Suns. O resultado evidencia a dependência da equipe em relação aos seus principais atletas.

Diante deste cenário, a prioridade do departamento médico e da comissão técnica é garantir que LeBron James esteja em plenas condições para a estreia da temporada 2025-2026 da NBA. A estratégia conservadora visa mitigar riscos e assegurar a longevidade do jogador ao longo do campeonato.

LeBron James deve bater recorde na NBA

Se jogar contra o Warriors na estreia do Lakers na temporada de 2025/26 da NBA, LeBron James será o primeiro jogador a competir em 23 temporadas do esporte. Ainda não se sabe, ao certo, se o astro estará na primeira partida.