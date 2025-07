VNL: De olho na final, Tainara projeta jogo ‘diferente’ contra o Japão

A Seleção feminina entra em quadra neste sábado (26), em busca de uma vaga na final da Liga das Nações de Vôlei (VNL), feito que não acontece desde 2022, quando conquistou a medalha de prata. Para isso, precisa superar o Japão em confronto que acontece a partir das 15h (horário de Brasília) e, segundo a oposta Tainara, requer atenção redobrada do Brasil.

As equipes já se enfrentaram na atual edição da Liga das Nações, em partida válida pela terceira semana do torneio, justamente no Japão. O confronto marcou o primeiro jogo do Brasil sem a ponteira Ana Cristina, lesionada durante a competição, e terminou com vitória avassaladora das comandadas de Zé Roberto por 3 sets a 0. Apesar desse histórico positivo, Tainara aposta em um novo roteiro na semifinal.

— Uma partida muito difícil, equilibrada, a gente não pode levar em consideração o jogo da classificatória lá, foi o último jogo da fase, tava todo mundo muito cansado. A gente conseguiu manter a cabeça no lugar e fazer um bom jogo, mas agora vai ser um jogo totalmente diferente.

Atenção à defesa

O voleibol japonês é mundialmente reconhecido por seu volume de jogo e eficiência defensiva, uma das principais armas na vitória sobre a Turquia, pelas quartas de final. A capitã Mayu Ishikawa aparece em segundo lugar no ranking de recepção da Liga das Nações. Por isso, Tainara alerta que a Seleção Brasileira precisará de paciência no confronto.

— É um jogo que vale a vida, acho que todo mundo vai querer vencer. O importante é a gente entrar focada e saber que às vezes a gente vai bater cinco bolas e não vai cair, mas ter paciência - finalizou.

Reencontro e revanche

O confronto deste sábado (26) também marca a reedição da semifinal da Liga das Nações de 2024 e a oportunidade de revanche da Seleção. Na ocasião, o Brasil foi derrotado no tie-break e perdeu a invencibilidade, depois de liderar a primeira fase da competição, terminando com um quarto lugar.

Do outro lado, o Japão disputou a final com a Itália e ficou com a medalha de prata. Em 2025, a seleção europeia foi a líder da primeira fase da VNL e enfrenta a Polônia na semifinal, em jogo marcado para as 11h (de Brasília).

Seleção feminina busca vaga na final da VNL (Foto: Volleyball World)

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

SEMIFINAIS - SÁBADO, 26 DE JULHO

Semifinal 1 | Itália x Polônia (às 11h) Semifinal 2 | Brasil x Japão (às 15h)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Domingo, 27 de julho, às 11h | Perdedores das semifinais

FINAL