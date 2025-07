Incêndio suspende jogos no WTT Buenos Aires; entenda

Na noite de sexta-feira (25), um incêndio causou preocupação entre atletas, equipes e espectadores no WTT Contender Buenos Aires. O incidente ocorreu em uma das salas técnicas do Pavilhão América, onde o evento era realizado, levando à evacuação imediata do local. Por segurança, o torneio foi suspenso temporariamente.

continua após a publicidade

➡️ Hugo Calderano vence Tiago Apolonia e avança para as quartas no WTT Buenos Aires

Conforme comunicado oficial da Federação Argentina de Tênis de Mesa, não houve feridos e ainda não há data para a retomada da competição.

Mais cedo, Hugo Calderano competiu três vezes na arena - duas com Bruna Takahashi e uma contra o português Tiago Apolónia. De acordo com a programação, a final de duplas mistas entre os brasileiros e os indianos Ashaswini Ghorpade e Harmeet Desai está prevista para este sábado às 17h (horário de Brasília).

Tradução:

A Federação Argentina de Tênis de Mesa informa que o WTT Contender Buenos Aires 2025 foi suspenso até novo aviso devido a um incêndio ocorrido em uma das salas do Pavilhão América, local do evento.

continua após a publicidade

Por razões de segurança, foi realizada imediatamente a evacuação do local e acionados os protocolos correspondentes. A situação está sob controle e, felizmente, não houve registro de pessoas feridas.

Agradecemos profundamente a compreensão de atletas, comissões técnicas, autoridades, público presente e meios de comunicação.

Qualquer novidade será comunicada pelos canais oficiais.

Federação Argentina de Tênis de Mesa

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte