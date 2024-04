Virada histórica dos Nuggets! Veja como foi o terceiro dia de playoffs da NBA

Vitória dos Nuggets veio no último arremesso (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Publicada em 23/04/2024 - 01:56

Três jogos dos playoffs da NBA foram disputados nesta segunda-feira (22), o terceiro dia da pós-temporada da liga norte-americana. As partidas marcaram a continuação dos confrontos em busca de uma vaga na próxima fase da competição. Confira abaixo os resultados.

Cleveland Cavaliers 96 x 86 Orlando Magic

Os Cavaliers abriram dois jogos de vantagem sobre a equipe de Orlando. Sem tomar conhecimento do adversário, o time de Cleveland sobre durante toda partida. Donovan Mitchell foi o grande nome do duelo ao marcar 23 pontos.

New York Knicks 104 x 101 Philadelphia 76ers

Em um duelo muito acirrado, os Knicks abriram dois jogos sobre os sixers. Após o time de Philadelphia liderar o placar durante metade do confronto, os nova iorquinos conseguiram fazer um 3º quarto poderoso o suficiente para retomar a frente do placar e ficar mais próximo da classificação.

LeBron e Jokic travaram duro duelo (Foto: Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Denver Nuggets 101 x 99 Los Angeles Lakers

No duelo mais eletrizante dos playoffs até aqui, os Nuggets alcançaram uma virada histórica. Após chegar a perder por 20 pontos dentro da própria casa, em um duelo dominado pela distribuição de LeBron James e a conclusão de Anthony Davis, que levou o jogador até os 32 pontos, Jokic começou a reação. No final da partida, após Lebron errar um arremesso de três pontos nos últimos segundos, Jamal Murray acertou a cesta vencedora no soar do buzina e conquistou a segunda vitória do time de Denver no confronto.