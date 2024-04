Popó ‘não acredita’ em Belfort e já cogita outro adversário

Popó após vitória em luta (Foto: Mariana Lima / Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Teles e Sidney Daguano • Publicada em 22/04/2024 - 22:01 • São Paulo (SP)

O tetracampeão mundial de boxe, Popó, se manifestou sobre a falta de acerto da luta com Vitor Belfort e já começou a cogitar outro adversário para duelar, no caso do lutador de MMA não chegar em um consenso sobre uma das condições do combate.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O pugilista, em tom de ultimato, propôs um meio termo para concordarem com a pesagem máxima da luta.

➡️ Joel Jota renuncia cargo de mentor do Time Brasil

- Vitor, quem tá pipocando agora é você. Nem eu, nem você. Você pediu 89kg, a gente pode lutar com 85kg. Pronto. Tá em sua mão, só depende de você. Senão a gente vai botar outro pra lutar no Fight Music Show 5, onde faço minha despedida do boxe - disse o tetracampeão da modalidade no FMS 3, em Curitiba.

Em contato com a reportagem, Popó afirmou já estar de olho em outros possíveis oponentes, pois, depois de tanto tempo para aceitar o combate, o lutador vê com descrença um acordo para a luta acontecer.

Adversários tiveram luta anunciada, mas Vitor Belfort negou o acordo para o duelo acontecer (Foto: Reprodução/Instagram)

Vale relembrar que Popó já havia dado o duelo como certo nas suas redes sociais. Entretanto, Belfort apareceu e declarou que o anúnico seria uma “fake news” do pugilista.

Em tom de humor, Zico fez uma brincadeira nas suas redes sociais e anunciou que iria enfrentar Popó em uma luta. Confira o vídeo acima!