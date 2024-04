João Fonseca, Thiago Monteiro, Bia Haddad e Rafael Nadal jogam nesta quinta em Madri: veja horário e onde assistir

João Fonseca é um dos destaques do tênis em 2024 (Foto: Divulgação/Fotojump)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 18:53 • Madri (Espanha)

Foram definidos os horários de estreia de mais três brasileiros e de Rafael Nadal na chave principal do Masters 1000 e WTA 1000 de Madri, na Espanha. O torneio global tem premiação de R$ 100 milhões e será disputado no saibro.

Thiago Monteiro será o primeiro a jogar e fará a segunda partida da quadra 4 contra Dusan Lajovic, 65º colocado, em torno das 7h30 (horário de Brasília). São seis jogos entre eles com três vitórias para cada lado. Monteiro vem confiante após furar o qualificatório e o sérvio faz o primeiro jogo na altitude espanhola.

João Fonseca fará sua estreia em Masters 1000 contra o americano Alex Michelsen, 70º colocado, no último jogo da quadra 3, a terceira mais importante do evento, em torno das 13h de Brasília. O carioca está na competição após receber um convite da organização.

A paulistana Beatriz Haddad Maia, número 1 do país e 14ª do mundo, tem sua estreia diante da ex-top 10 do mundo e atual 100ª, Sara Errani. A brasielira e a italiana fazem o terceiro jogo da quadra 4 no complexo da Caja Mágica e a partida deve ser iniciada por volta das 9h30.

Bia Haddad e Errani já se enfrentaram quatro vezes no circuito profissional e a italiana venceu três destes duelos. O último encontro entre elas foi justamente nas quadras de Madri, na estreia do qualificatório em 2018 e a italiana venceu em dois sets apertados.

Pentacampeão na capital espanhola (2005, 2010, 2013, 2014 e 2017), Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo, fará o penúltimo jogo da quadra Manolo Santana, que tem início previsto não antes das 12h (horário de Brasília). O espanhol enfrenta pela primeira vez na carreira o jovem norte-americano Darwin Blanch, de apenas 16 anos, que competirá no torneio após receber um convite da organização do torneio.

As partidas terão transmissão da ESPN 2 e do Star+.