menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

VÍDEO: João Fonseca se envergonha com atitude da mãe durante premiação

Veja o vídeo!

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 26/10/2025
15:02
João Fonseca tira foto com troféu e pais após vencer o ATP 500 da Basielia (Foto: Print X)
imagem cameraJoão Fonseca tira foto com troféu e pais após vencer o ATP 500 da Basielia (Foto: Print X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante a cerimônia de entrega do troféu do ATP 500 da Basileia para João Fonseca, os pais do tenista entraram em quadra para comemorar e registrar o momento. No final da sessão de fotos, o brasileiro não conteve a reação e ficou envergonhado após sua mãe lhe dar um beijo na bochecha. Veja o vídeo!

continua após a publicidade

O brasileiro venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

João Fonseca tira foto com troféu e pais após vencer o ATP 500 da Basielia (Foto: Print X)
João Fonseca tira foto com troféu e pais após vencer o ATP 500 da Basielia (Foto: Print X)

João Fonseca vence sexto título da carreira

O primeiro título profissional do carioca foi o Challenger 75 de Lexington (2024), nos Estados Unidos, tornando-o o brasileiro mais jovem a ser campeão de um torneio Challenger, com a marca de ter vencido sem perder sets. Meses depois, Fonseca venceu o Next Gen ATP Finals (2024), um torneio de jovens que não é considerado de elite, mas que foi crucial para deslanchar sua carreira.

continua após a publicidade

Em 2025, Fonseca conquistou o Challenger 125 de Camberra, o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger 175 de Phoenix. O ATP 500 da Basileia, por sua vez, é o título de maior peso na carreira do jovem tenista.

Apesar das muitas vitórias, João também sofreu derrotas duras ao longo desta temporada, como na segunda rodada do US Open, quando perdeu para Tomáš Macháč, na terceira rodada de Wimbledon para o chileno Nicolás Jarry, e em Roland Garros para o britânico Jack Draper. Apesar disso, as derrotas nos Grand Slams serviram como aprendizado e amadurecimento para o jovem tenista.

continua após a publicidade
2024Challenger 75 de LexingtonDuraLi Tu-AUS6/1, 6/4

2024

Next Gen ATP Finals

Dura indoor

Learner Tien-USA

2/4, 4/3(8), 4/0, 4/2

2025

Challenger 125 de Camberra

Dura

Ethan Quinn-USA

6/4, 6/4

2025

ATP 250 de Buenos Aires

Saibro

Francisco Cerundolo-ARG

6/4, 7/6(1)

2025

Challenger 175 de Phoenix

Dura

Alexander Bublik-KAZ

7/6(5), 7/6(0)

2025

ATP 500 da Basileia

Dura indoor

Alejandro Davidovich Fokina-ESP

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias