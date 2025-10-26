VÍDEO: João Fonseca se envergonha com atitude da mãe durante premiação

Durante a cerimônia de entrega do troféu do ATP 500 da Basileia para João Fonseca, os pais do tenista entraram em quadra para comemorar e registrar o momento. No final da sessão de fotos, o brasileiro não conteve a reação e ficou envergonhado após sua mãe lhe dar um beijo na bochecha. Veja o vídeo!

continua após a publicidade

Família Fonseca presente!

Comemoração do João com os pais ♥️



[Via Tennis TV] pic.twitter.com/sor6XJk3m8 — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) October 26, 2025

O brasileiro venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

João Fonseca tira foto com troféu e pais após vencer o ATP 500 da Basielia (Foto: Print X)

João Fonseca vence sexto título da carreira

O primeiro título profissional do carioca foi o Challenger 75 de Lexington (2024), nos Estados Unidos, tornando-o o brasileiro mais jovem a ser campeão de um torneio Challenger, com a marca de ter vencido sem perder sets. Meses depois, Fonseca venceu o Next Gen ATP Finals (2024), um torneio de jovens que não é considerado de elite, mas que foi crucial para deslanchar sua carreira.

continua após a publicidade

Em 2025, Fonseca conquistou o Challenger 125 de Camberra, o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger 175 de Phoenix. O ATP 500 da Basileia, por sua vez, é o título de maior peso na carreira do jovem tenista.

Apesar das muitas vitórias, João também sofreu derrotas duras ao longo desta temporada, como na segunda rodada do US Open, quando perdeu para Tomáš Macháč, na terceira rodada de Wimbledon para o chileno Nicolás Jarry, e em Roland Garros para o britânico Jack Draper. Apesar disso, as derrotas nos Grand Slams serviram como aprendizado e amadurecimento para o jovem tenista.

continua após a publicidade