Vice-presidente da NBA na América Latina revela desejo de jogos no Brasil

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 27/09/2024 - 17:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Arnon de Mello, Vice-presidente da NBA na América Latina, revelou que as franquias da liga tem o desejo de realizar partidas em solo brasileiro. As declarações aconteceram em entrevista para o CNN Esportes S/A, que vai ao ar no próximo domingo (29).

— Os times da NBA pedem para voltar ao Brasil — disse o VP, que também relembrou dos jogos de pré-temporada que aconteceram aqui.

— Nós tivemos um jogo em 2013, foi um jogo muito simbólico, foi o Chicago Bulls, que é o time que ainda hoje tem a maior torcida no Brasil. […] O outro time foi o Washington Wizards. Nós conseguimos trazer esse jogo, foi um dos grandes sucessos. No ano seguinte nós trouxemos o Cleveland contra o Miami. O terceiro foi para celebrar o nosso basquete. A gente trouxe o Orlando pra jogar contra o Flamengo, e também foi um grande sucesso — contou.

Arnon então detalhou o que falta para o Brasil receber um jogo da temporada regular da NBA. Segundo o executivo, o país carece de um ginásio com estrutura adequada para os jogos.

— No Brasil, a gente está precisando de uma arena aqui em São Paulo, então eu faço esse apelo, uma arena multiuso, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte. Onde for, nós estaremos lá. Voltaremos com esse jogo para cá. Se for demorar um pouco mais, talvez a gente volte e faça o jogo no Rio mesmo, que é lá onde tem uma arena. […] A gente precisa de uma arena que dê esse conforto para o nosso torcedor, e hoje a gente só tem uma arena no Brasil que possa fazer isso, que é uma arena que tem no Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca — destaca.

Por fim, por outro lado, o vice-presidente não descarta que a NBA tenha um jogo no Brasil em 2025 e que vai fazer esforços para isso.

— A gente espera poder ter outras aqui no Brasil, mas enquanto a gente não tem, a gente vai estudar voltar aqui para fazer esse jogo ano que vem. Inclusive será o aniversário de 10 anos da última partida, então já faz bastante tempo e a gente vai tentar trazer esse jogo de volta para cá — finalizou.