Ex-jogador da NBA, treinador morre aos 59 anos

Joe foi jogador e assistente técnico do Milwaukee Bucks (Foto: AFP)







Publicada em 27/09/2024 - 16:39

O ex-jogador da NBA e treinador na G League, Joe Wolf morreu aos 59 anos na quinta-feira (26). O anuncio foi feito pelo Milwaukee Bucks, onde jogou e também trabalhou como assistente técnico.

— O Milwaukee Bucks e o Wisconsin Herd são profundamente entristecido pela inesperada passagem do assistente técnico do Herd e natural de Kohler, Joe Wolf. Ao longo de sua vida, Joe tocou muitas vidas e foi um treinador e jogador altamente respeitado, adorado e dedicado em toda a NBA. Seu talento conceituado foi fundamental para o Bucks and Herd ao longo de oito anos na organização, inclusive como jogador e treinador — escreveu a franquia da NBA, em nota.

A causa da morte de Wolf não foi revelada, mas o insider Mark Miller, do Wisconsin Basketball Yearbook, afirmou que o antigo profissional sofreu um suposto ataque cardíaco.

Nota do Bucks sobre a morte de Joe Wolf (Foto: Reprodução)

A identificação de Wolf com Wisconsin é gigante, afinal a sua carreira teve início e fim na cidade. Ele acumulou vários títulos estaduais. Já a primeira experiência na NBA foi em 1987/88 com a camisa do Los Angeles Clippers. Ele ainda defendeu Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Baloncesto León (da Espanha), Charlotte Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks e retornou para uma segunda passagem em Nuggets e Hornets, antes de se aposentar, em 1998/99.

Joe Wolf em uma partida contra o Chicago Bulls de Michael Jordan e Dennis Rodman (Foto: VINCENT LAFORET / AFP)

Em 2005, uma pesquisa do jornal Milwaukee Journal Sentinel elegeu Wolf o maior jogador de basquete escolar da história de Wisconsin.

O ex-jogador nunca se tornou realmente uma grande estrela da NBA. Em seus 13 anos de carreira, atuou em sete equipes e teve médias de 4,2 pontos e 3,3 rebotes em 16,3 minutos por jogo.

Wolf estava a serviço do Wisconsin Herd, afiliado do Bucks na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.