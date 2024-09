MVP mais jovem da história da NBA, Derrick Rose anuncia aposentadoria

Derrick Rose em quadra pela NBA, com a camisa do Chicago Bulls (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 11:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Fim de uma era. MVP da NBA na temporada 2010/11, quando jogava pelo Chicago Bulls, Derrick Rose anunciou a aposentadoria das quadras nesta quinta-feira (26). O anúncio aconteceu através de suas redes sociais, além de postagens nos perfis das seis franquias que defendeu ao longo de 16 anos de carreira na liga.

- O próximo capítulo será buscar meus sonhos e compartilhar meu crescimento. Eu acredito que sucesso de verdade é ser quem você foi criado para ser, e eu quero mostrar ao mundo quem eu sou além do basquete - disse Rose, em comunicado enviado ao site "The Athletic".

Aos 35 anos, Derrick Rose rescindiu seu contrato com o Memphis Grizzilies nesta semana. Mas foi pelo Chicago Bulls que o ex-amador teve seu auge na carreira. O ex-jogador chegou como primeira escolha do draft de 2008/09, quando ganhou o prêmio de novato do ano. Na temporada 2010/11, Rose se tornou o ex-jogador mais jovem da história da NBA, com 22 anos - ele teve médias de 25 pontos e 7,7 assistências, além de ter levado o Chicago Bulls a um recorde 62-20.

Derrick Rose recebeu o prêmio de MVP da temporada 2010/11 da NBA, quando estava no Chicago Bulls (Foto: Jonathan Daniel/AFP)

Na primeira rodada dos playoffs de 2011/2012, Derrick rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA), do joelho esquerdo. Com isso, ele perdeu toda a temporada seguinte e disputou apenas 10 partidas em 2013/14. A passagem de oito anos pelo Bulls chegou a fim na temporada 2015/16, quando Rose assinou com o New York Knicks.