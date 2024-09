Aos 13 anos, canadense tem 2,21m de altura e chama atenção da NBA; veja imagens

Jérémy Gohier, de 2,21m, se destaca em acampamento de basquete (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 14:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Aos 13 anos de idade, o canadense Jérémy Gohier já tem 2,21m de altura. Natural de Quebec, o jovem prodígio do basquete participou de um acampamento de treinamentos do MSHTV Camp e chamou atenção pela discrepância de altura em relação aos demais alunos do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, a "Middle School" do Canadá.

Jornais estrangeiros já colocam o adolescente no radar da NBA, principal liga de basquete do mundo. A projeção é que o atleta seja draftado em 2030. O canadense já tem bolsa de estudos na escola para participar de grandes competições juvenis. Devido à altura, Gohier consegue até enterrar sem pular.

A altura do atleta é impressionante não só comparada à dos colegas de classe. Na atual temporada da NBA, apenas três jogadores não são mais baixos que Gohier: Victor Wembanyama, de 2,24m, o também canadense Zach Edey, de 2,24m, e Kristaps Porzingis, que tem os mesmos 2,21m do prodígio.

Gohier dá continuidade a uma assustadora geração de jovens gigantes canadenses. Zach Edey, de 22 anos, foi a 9ª escolha do draft da NBA deste ano e atuará pelo Memphis Grizzlies. Outro caso impactante é o de Olivier Rioux, que atua no time de basquete da Universidade da Flórida. Aos 18 anos e considerado o adolescente mais alto do mundo pelo Guinness Book, o atleta mede impressionantes 2,36m.

