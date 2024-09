Vice-presidente da NBA na América Latina manda a real sobre Jimmy Butler no Flamengo

Vice-presidente da NBA, Arnon de Mello (Foto: NBA)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 30/09/2024 - 10:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Arnon de Mello, vice-presidente da NBA na América Latina, comentou sobre a possibilidade de Jimmy Butler, astro do Miami Heat, atuar no Flamengo. O jogador tem grandes laços com o Brasil e já se manifestou sobre o desejo de jogar aqui.

— Não sei se ele falou que quer jogar no Flamengo futebol ou no Flamengo basquete, mas acredito que seja no time de basquete. Acho que é possível sim — disse o dirigente, em entrevista ao CNN Esportes S/A, neste domingo (29).

Mello também traçou um panorama sobre os jogadores da NBA que vem atuar no basquete brasileiro. A prática tem se tornado cada vez mais comum, seguindo um exemplo do futebol, onde atletas renomados na Europa veem no Brasil um mercado atrativo.

— Acho que é possível sim. […] O Varejão também veio jogar aqui o final. Acabou sendo o final da carreira dele, mas ele tinha propostas pra continuar nos Estados Unidos e ele escolheu voltar para cá. E depois de alguns anos jogando no Flamengo, ele continuou tendo propostas. Então acho que sim. Acho que em breve a gente vai ter outro grande nome é jogando aqui no NBB — completou.

Arnon de Mello (Foto: Alexandre Loureiro /NBA Brasil)

Recentemente o KTO Minas anunciou a contratação de Scott Machado. O jogador de 34 anos acumula passagens pela NBA e chega após defender o Flamengo na última temporada. Outro exemplo é o armador Luis Montero, que passou por Portland Trail Blazers e Detroit Pistons e também é reforço do time minas-tenista para 2024/25.

A temporada do Novo Basquete Brasil começa no dia 12 de outubro. Já a NBA tem início no dia 22 do mesmo mês.