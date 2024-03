Vettel se diz feliz por decisão de Hamilton, mas prevê “transição difícil” para Ferrari (Foto: Ben Stansall / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/03/2024 - 19:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Perto de retornar às pistas para competir no Mundial de Endurance (WEC) pela Porsche Penske, Sebastian Vettel voltou a ser questionado sobre as conversas que teve com Toto Wolff para discutir a possibilidade de assumir a vaga deixada por Lewis Hamilton em 2025. O alemão também falou sobre a ida do britânico para a Ferrari.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após uma carreira de enorme sucesso na Fórmula 1 com 53 vitórias e quatro títulos conquistados pela Red Bull entre 2010 e 2013, Vettel disse adeus ao automobilismo no fim de 2022, quando decidiu se afastar da rotina movimentada do esporte e passar mais tempo com a família. No entanto, bastou apenas Hamilton anunciar sua mudança para Maranello no início de fevereiro que logo surgiram rumores de que o ex-piloto da Aston Martin estaria negociando com a Mercedes para se tornar o novo companheiro de George Russell. Embora admita que conversou com Wolff, Sebastian afirmou que ainda não pensa em voltar para a classe rainha.

➡️ Toto Wolff lembra como Hamilton contou de ida à Ferrari e provoca: ‘Verá nossa asa traseira’

- É verdade, mas não falamos especificamente sobre isso [substituir Hamilton]”, revelou o tetracampeão em uma entrevista à Sky Germany. “Ainda mantenho contato com pessoas que me acompanham direta ou indiretamente há tantos anos ou que estiveram na F1. Tenho sorte de conhecer muitas pessoas e, se estiver curioso sobre alguma coisa, posso perguntar diretamente - continuou.

Ainda que esteja próximo de vestir o macacão de corrida novamente para disputar as 24 Horas de Le Mans com a Porsche, Vettel garantiu que nada mudou em sua maneira de pensar e que ele ainda pretende continuar longe das pistas por mais tempo. No entanto, ele admitiu que continua de olho em novas experiências dentro do esporte a motor.

(Foto: AFP)

➡️ Toto Wolff lembra como Hamilton contou de ida à Ferrari e provoca: ‘Verá nossa asa traseira’

- Naquela época, eu também disse que não sabia o que estava por vir e que dar esse passo agora era certo para mim. Não sei se haverá um passo de volta. Não parece ser assim no momento. Em termos de idade, não sou o mais jovem, mas quando olho para outros no grid, teoricamente ainda tenho muito tempo, então esse não é o primeiro obstáculo para mim - acrescentou.

Ainda que descarte a possibilidade de substituir Hamilton nas Flechas de Prata na próxima temporada, Sebastian não pôde deixar de comentar sobre a saída do #44 da equipe com a qual conquistou seis títulos mundiais. O alemão revelou que a ficha demorou a cair quando ele ficou sabendo da notícia, mas não teve dúvidas de que o ex-rival fez a escolha certa.

➡️ Carlos Sainz alcança marca histórica na Fórmula 1, após vitória no GP da Austrália

- No início, estava muito cético [em relação à notícia] e pensei que não fosse verdade. Mas depois acabou sendo algo real e estou muito feliz pelo Lewis. Escrevi para ele imediatamente depois e nós estamos sempre em contato - sublinhou Vettel.

- Ele está nisso há muito tempo, tem muita experiência e teve mais sucessos em sua carreira do que qualquer outro piloto de F1. Ele vai superar, mas a transição para uma nova equipe sempre é difícil, especialmente no início. Muitos rostos familiares, que você conhece ao longo de tantos anos, desaparecem. É preciso se acostumar com o novo ambiente, mas ele vai lidar com isso - finalizou o tetracampeão.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.