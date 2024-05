Vettel admite saudade, mas diz que está em paz e aproveitando a vida fora da F1

Vettel correu pela Aston Martin em 2022 (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 21/05/2024 - 20:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante sua passagem por Ímola para realizar uma série de homenagens a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, Sebastian Vettel admitiu que sente saudades de fazer parte do grid da Fórmula 1. O tetracampeão, no entanto, afirmou que está em paz com a aposentadoria e disse que um retorno à categoria ainda não está em seus planos.

Depois de ser chutado da Ferrari em 2020 e buscar novos ares na Aston Martin em 2021, Sebastian Vettel não conseguiu atingir o objetivo de voltar a um carro competitivo na F1 e optou por se aposentar no fim da temporada 2022. Mas, ainda assim, o próprio alemão nunca descartou a possibilidade de um retorno às pistas.

Com a confirmação de que Lewis Hamilton vai para a Ferrari em 2025, surgiu uma vaga na Mercedes e o tetracampeão surgiu como um dos possíveis candidatos. Porém, durante o fim de semana do GP da Emília-Romanha, Vettel afirmou que está em paz com a aposentadoria e, no momento, está aproveitando a vida fora da F1.

- Obviamente, sinto saudade da Fórmula 1 em dias como este, quando as pessoas estão aqui e a casa está cheia. Desejo estar em um carro competitivo e estar bem no grid. Há muitas coisas das quais sinto falta, mas também há coisas que simplesmente não funcionam juntas - apontou Vettel.

A Fórmula 1 volta de 24 a 26 de maio com o tradicional GP de Mônaco, oitava etapa da temporada 2024, nas ruas de Monte Carlo.