Sauber analisa mercado e Drugovich surge como candidato à vaga na F1 em 2025

Drugovich é piloto de testes da Aston Martin (Foto: Divulgação/Aston Martin)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 21/05/2024 - 19:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A Sauber, que está se preparando para passar as operações da Fórmula 1 para a Audi em 2026, não está contente com sua dupla de pilotos formada por Guanyu Zhou e Valtteri Bottas e estuda uma mudança que pode acontecer ainda este ano. Depois de confirmar a contratação de Nico Hülkenberg, o time baseado em Hinwil está analisando o mercado e tem Felipe Drugovich como um dos candidatos à vaga na próxima temporada. A informação é do portal suíço Blick.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em péssima fase na temporada, a Sauber ainda não somou pontos e amarga a última posição no Mundial de Construtores. A equipe tem como melhor resultado o 11º lugar obtido por Zhou no GP do Bahrein. Insatisfeita com o desempenho dos pilotos, o time procura um novo nome para formar dupla com Hülkenberg no futuro.

➡️ McLaren anuncia pintura em homenagem a Ayrton Senna e internet vai à loucura: ‘Lindo de ver’

Carlos Sainz, que ainda não tem futuro garantido na F1, segue como prioridade da Sauber e da Audi. Porém, existe o temor de que o espanhol se recuse a ir para a equipe por causa do momento ruim. O #55 também é uma das opções da Mercedes para substituir Lewis Hamilton.

Caso Sainz realmente não vá para a Sauber, o time baseado em Hinwil tem uma lista com possíveis candidatos. Entre eles, além de Drugovich — que a publicação destaca o título da Fórmula 2 em 2022 como ponto alto —, estão cotados Pierre Gasly, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda. Théo Pourchaire, que venceu a F2 no ano passado e é piloto da Sauber, não apareceu na lista de relacionados.

(Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Em meio à insatisfação da equipe, o Blick afirmou que, apesar dos contratos, uma “mudança de piloto na atual temporada não seria uma surpresa.”

A Fórmula 1 volta de 24 a 26 de maio com o tradicional GP de Mônaco, oitava etapa da temporada 2024, nas ruas de Monte Carlo.