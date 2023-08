São três as categorias em disputa: Profissional, que contará com 13 skatistas, Open Feminino, com 21 meninas inscritas, e Amador Masculino, que será disputada por outros 18 nomes. As semifinais e finais serão realizadas no sábado, apenas com a grande final da categoria PRO no domingo, com transmissão ao vivo da TV Globo, dentro da programação do Esporte Espetacular, a partir das 10h.