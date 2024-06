Verstappen vence duelo contra McLaren e leva corrida sprint do GP da Áustria de F1

Verstappen é o maior vencedor do Grande Prêmio da Áustria (Foto: Divulgação/F1)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/06/2024 - 08:28 • Spielberg (AUT) • Atualizada em 29/06/2024 - 10:46

Max Verstappen travou bom duelo contra os carros da McLaren e venceu a corrida sprint do GP da Áustria, realizada neste sábado (29). O neerlandês resistiu ao ataque de Lando Norris após dividida na volta 5, e o britânico ainda foi surpreendido pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri, ficando em terceiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A sprint da Áustria enfim trouxe o pega que todos esperam desde o salto da McLaren do GP da China em diante. Assim que o DRS foi liberado, Norris partiu para cima de Verstappen, obrigando o tricampeão a fazer linhas defensivas. Na volta 5, a ultrapassagem arrojada veio, porém Max foi ainda mais combativo e tomou logo na curva seguinte.

➡️ Quais são os maiores vencedores do GP da Áustria da Fórmula 1?

Teve ainda Piastri muito esperto para tomar a posição de Norris no instante em que o #4 dividia curva com Verstappen, e o movimento foi decisivo para o resultado final. Dali em diante, o #1 da Red Bull voltou a ter o controle da situação e abriu distância segura para cruzar a linha de chegada em primeiro.

George Russell terminou em quarto após outro bom duelo contra Carlos Sainz, enquanto Lewis Hamilton veio atrás, em sexto. Charles Leclerc e Sergio Pérez fecharam o grupo dos que pontuam na sprint.

Confira como foi a sprint da F1 no Red Bull Ring:

O sábado da F1 em Spielberg começou com 28°C de temperatura ambiente e asfalto já chegando aos 43°C — clima bastante quente, com a umidade relativa do ar em 47%. No grid, apenas uma alteração, já que a Williams aproveitou para mudar a configuração do carro de Alexander Albon em regime de parque fechado, fazendo-o largar do pit-lane.

Na pista, todos calçaram os compostos médios, e as 24 voltas também serviriam para estudar o comportamento dos carros na prática em ritmo de corrida, uma vez que o formato da sprint deixa o final de semana com apenas um treino livre. Na pole-position, por exemplo, Verstappen afirmou pouco antes da largada que ainda não tinha certeza do potencial do RB20 em giros sequenciais.

Carros alinhados após a volta de apresentação, só que a direção de prova abortou a largada em uma atitude esquisita, já que ninguém no grid apresentou problemas. Os pilotos, então, tiveram de dar um novo giro de aquecimento, e a razão oficial veio logo depois: um fotógrafo fora de posicionamento.

Luzes agora apagadas para valer, Verstappen não tomou conhecimento e deu aquela estilingada na liderança, enquanto Piastri colou em Norris e por pouco não deu o bote na briga pelo segundo lugar. Sainz, por sua vez, partia de forma agressiva sobre Russell e subia para quarto. Outro que também teve bom início foi Leclerc, ganhando três posições e já aparecendo em sétimo, logo atrás de Hamilton.

Assim que o DRS foi liberado, Norris começou a tirar a vantagem pequena que Verstappen tinha. No giro 5, Lando pegou o vácuo e colocou-se por dentro na curva 3, efetuando belíssima ultrapassagem. Só que Verstappen não se deu por vencido já na 4 e recuperou a ponta. Norris, então, colocou lado a lado no miolo,mas acabou surpreendido por Piastri, que mergulhou por dentro e tomou o posto do companheiro de equipe.

Na volta 8, enquanto Russell recuperava o posto original para cima de Russell, Piastri mantinha Verstappen a menos de 1s, distância que permitia o uso da asa móvel. Pelo rádio, o neerlandês reclamava de algo no carro que estava comprometendo o rendimento.

O problema, no entanto, durou pouco, com Verstappen já colocando mais de 1s no giro seguinte. Dali em diante, a distância começou a aumentar significativamente, e Max abria mais de 2s na volta 14 de 24 programadas.

Nesse momento, a corrida deu uma assentada, com Verstappen, Piastri, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc e Pérez fechando o a zona de pontuação. Norris, então, entrou na zona de detecção do DRS e começou a ser ameaça real ao companheiro de equipe em instante que era até mais rápido que Verstappen. O australiano, contudo, resistiu, e Max ainda cruzou a linha de chegada com mais de 4s de vantagem.

A classificação para a corrida principal será realizada ainda neste sábado (29), às 11h (horário de Brasília). O Grande Prêmio da Áustria será disputado no domingo (30), às 10h (horário de Brasília).