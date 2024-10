Verstappen troca parte de motor e perde 5 posições no grid do GP de São Paulo

Max Verstappen vai mesmo perder posições no grid de largada do GP de São Paulo, mas deve ter um prejuízo menor do que o imaginado. De acordo com o jornal neerlandês De Telegraaf, o tricampeão vai ter apenas o motor de combustão interna trocado e, assim, vai largar 5 posições atrás de onde se classificar na sessão deste sábado (2), em Interlagos.

continua após a publicidade

➡️ Verstappen afirma que Sauber deveria contratar Bortoleto: ‘Já teria assinado’

A punição pela troca excedente do componente gera, normalmente, 10 posições no grid, mas Verstappen já tomou uma vez em 2024, no GP da Bélgica. Pela reincidência, a sanção recua para 5 posições na corrida principal, a ser disputada neste domingo (3) em Interlagos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Red Bull, assim, opta por manter as demais partes do motor e tende a ir assim até o final da temporada. Verstappen sofreu com problemas na unidade de potência no México e precisou voltar a uma especificação antiga, já usada em 2024.

continua após a publicidade

Consultor da equipe austríaca, Helmut Marko terminou o GP da Cidade do México, na semana passada, admitindo que Max provavelmente teria a punição no grid do GP de São Paulo. Segundo ele, o motor que Verstappen utilizou para classificação e corrida no México era uma versão mais velha que estava disponível apenas para uso em treinos livres e não devia ser colocado no carro para corridas. Na urgência da situação, porém, acabou acontecendo e os dados de velocidade final ao longo da prova mostraram como Max esteve atrás em rendimento.

(Foto: YURI CORTEZ / AFP)

Verstappen ainda tem 47 pontos de vantagem para Lando Norris na classificação do campeonato, mesmo após mais um enrosco controverso entre os dois. Além do GP de São Paulo, restam outras três etapas em 2024: Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 segue neste fim de semana, entre os dias 1 e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário.