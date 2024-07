Verstappen teme Red Bull ‘preguiçosa’ na F1 e cobra atualizações

Verstappen não vence desde o GP da Espanha (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/07/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo sem subir no degrau mais alto do pódio nas duas últimas corridas da temporada 2024 da Fórmula 1, Max Verstappen ainda assim viu a vantagem na liderança do Mundial de Pilotos aumentar. No entanto, o tricampeão admitiu que está preocupado com o desenvolvimento das rivais e, por isso, espera que a Red Bull continue trabalhando pesado em melhorias para o RB20.

Depois de cruzar a linha de chegada na segunda posição no GP da Inglaterra, realizado no último domingo (7), o neerlandês deixou claro que o objetivo ao longo das 52 voltas em Silverstone era “tentar sobreviver”, já que não estava satisfeito com a performance dos taurinos naquela tarde. Entretanto, Verstappen destacou que a Red Bull continua competitiva, mas teme que o time de Milton Keynes fique para trás na disputa contra Mercedes, McLaren e Ferrari.

“O fim de semana foi um pouco imprevisível, estávamos testando algumas coisas com o carro”, disse o #1 em entrevista ao portal neerlandês RacingNews365. “Se não tivéssemos sofrido danos no assoalho, eu definitivamente estaria na briga pela pole, o que é positivo, e precisamos continuar nos esforçando”, continuou.

“Precisamos continuar trazendo novidades e sei que elas virão — e espero que sejam melhores do que as atualizações das outras equipes”, acrescentou. Max ainda revelou ter medo de que a equipe austríaca fique “preguiçosa” por não conseguir avançar, mas destacou que confia no trabalho que está sendo feito. “Eu me recuso a acreditar (que não conseguimos encontrar mais desempenho)”, apontou.

“Estou confiante de que todos na fábrica estão se esforçando ao máximo para tentar trazer um pouco de desempenho ao carro, mas claramente há muitas pessoas inteligentes em outras equipes que também estão fazendo a mesma coisa”, observou Verstappen.

No dia 30 de junho, a tabela que determina a quantidade de tempo que cada equipe tem disponível para trabalhar no desenvolvimento de seus respectivos bólidos foi atualizada. Líder do Mundial de Construtores, a Red Bull saiu em desvantagem em relação às rivais, enquanto que a Mercedes, por sua vez, quarta colocada na classificação, foi a grande beneficiada na briga pela parte de cima. O companheiro de Sergio Pérez lamentou ter essa desvantagem, mas reconheceu que as regras são assim e devem ser cumpridas.

“Naturalmente, sempre ajudaria ter mais tempo, mas é assim que as regras funcionam para tentar desacelerar o time vencedor. Sinceramente, quando você está entre os que correm atrás, fica feliz que seja assim, e claro, quando você está na equipe que lidera o campeonato e vê as rivais se aproximando durante a temporada, gostaria que fosse diferente. Mas é assim que as regras são escritas, todos concordam e você tem de seguir em frente”, finalizou.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.