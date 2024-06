Verstappen surra rivais na casa da Red Bull e conquista pole do GP da Áustria de F1

Verstappen é o líder do campeonato (Foto: ERWIN SCHERIAU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/06/2024 - 12:36 • Spielberg (AUT)

Max Verstappen retomou o caminho da pole-position diante da apaixonada torcida neerlandesa presente em massa no Red Bull Ring e foi o mais rápido na classificação deste sábado (29), na Áustria. O neerlandês não tomou conhecimento dos rivais e só teve contra si o cronômetro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde o Q1, Max mostrou que seria preciso a perfeição para alguém tirá-lo da posição de honra no grid do GP da Áustria. Mesmo com a liderança de Carlos Sainz na primeira parte, Verstappen acabou com qualquer esperança dos demais ao ser nada menos que 0s4 mais rápido que o segundo colocado no Q2. No momento da decisão, outro giro perfeito que transformou o Q3 na briga para ver quem seria o melhor do resto.

➡️ Verstappen vence duelo contra McLaren e leva corrida sprint do GP da Áustria de F1

Coube a McLaren o posto com Lando Norris. Oscar Piastri era o terceiro, porém teve a volta deletada, caindo para sétimo. George Russell subiu com a Mercedes, com Sainz em quarto e Lewis Hamilton em quinto. Charles Leclerc, Piastri, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg e Esteban Ocon fecharam o top-10.

Confira como foi a classificação da F1 no Red Bull Ring:

Depois de conquistar mais uma vitória em corridas sprint na F1, Verstappen puxou a fila em busca da pole-position número 40 na carreira, algo que o neerlandês tenta desde Mônaco, quando perdeu para Leclerc. Nos termômetros, 31°C de temperatura ambiente, com 47°C de asfalto e 38% de umidade relativa — bem mais quente que na sprint, como previsto pela meteorologia.]

Q1: Sainz lidera classificação mais apertada da história da F1

Assim que completou a primeira volta, Verstappen fez 1min06s054, porém o tempo foi facilmente superado, com Leclerc surgindo forte e assumindo a liderança ao virar 1min05s901, apenas 0s009 mais rápido que Norris. Piastri, Yuki Tsunoda e Sainz também se colocaram entre o monegasco e o #1 da Red Bull, enquanto Kevin Magnussen, Pérez, Daniel Ricciardo e Hülkenberg fechavam o primeiro top-10.

Russell, então, colocou nada menos que 0s287 sobre Charles, levando a Mercedes mais uma vez ao topo no topo. Só que Verstappen melhorou bastante no segundo setor e também no terceiro, virando 1min0s336. De repente, não era mais o neerlandês o dono do trecho 2 da pista, já que Sainz vinha muito rápido. E o resultado surtiu efeito, ainda que não tenha pegado a parte final do Red Bull Ring, porém foi suficiente para desbancar Max por apenas 0s073.

Com seis minutos para o fim, Piastri, figurando no pelotão intermediário, acertou o setor 2 e pulou para segundo, a 0s048 do tempo de Sainz. Norris, por sua vez, foi o mais rápido no trecho 1, mas perdeu significativamente nas outras partes e fechou a tentativa em quarto, atrás de Verstappen. Voltas completadas, Hamilton, Lance Stroll, Hülkenberg, Logan Sargeant e Guanyu Zhou teriam de bater 1min05s929 de Tsunoda para se manterem vivos na briga.

Tentativa final, e Hamilton passou 0s004 acima da marca de Tsunoda no setor 1. O 2, no entanto, foi bem melhor, com o heptacampeão baixando a referência em 0s3. Lewis manteve o ritmo e subiu para sexto, com Valtteri Bottas agora na marca de corte. Veio Hülkebnerg e pegou o nono lugar, jogando agora Alonso para a linha da degola.

Foi então a vez de Tsunoda achar o oitavo lugar e jogar a batata quente no coloco do veterano da Aston Martin. Foi por um triz, mas Alonso conseguiu entrar no Q2 com o tempo de 1min05s656, o 15º tempo. Pior para Alexander Albon, Stroll, Bottas, Sargeant e Zhou.

Destaque para o enorme equilíbrio do quinto colocado, Kevin Magnussen, ao 14º, Pierre Gasly, com todos cobertos por 0s090 — assim como de todo o grid, já que a diferença entre o líder, Sainz, e Zhou, o último, foi a menor da história em classificação: 0s798.

(Foto: Jure Makovec / AFP)

Q2: Verstappen destrói tempo e pavimenta caminho para pole

Com apenas as Ferrari e as Alpine na pista, Leclerc assumiu o topo com 1min05s532 — tempo ainda alto dentro do que se projetava para a segunda parte da classificação. E Verstappen mostrou isso imediatamente ao passar 0s280 mais rápido que o #16 já no setor 1. No trecho 2, a marca foi batida em 0s5, com o total de 0s9 mais rápido que Leclerc ao cravar 1min04s577. Quem mais chegou perto na primeira tentativa foi Sainz, 0s439 mais lento que o rival taurino.

Com cinco minutos para o fim, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen e Alonso eram os eliminados, e dessa vez seria difícil imaginar o bicampeão tirando algo da cartola e fazendo mágica para levar o complicado AMR24 ao Q3. Levando em conta as performances no Q1 e também o visto nas últimas etapas, Gasly, Tsunoda e Hülkebnerg eram os candidatos a embolarem a disputa.

Com 1min05s334 de Ricciardo a ser batido, Hülkenberg acertou a mão e pulou para nono no mesmo instante em que Russell tirava Hamilton do terceiro lugar conquistado segundos antes. E foi isso, com o alemão da Haas mais uma vez mostrando o quão rápido é em volta lançada mesmo com um equipamento muito inferior. Ricciardo, Gasly, Magnussen, Tsunoda e Alonso ficaram mesmo pelo meio do caminho. Ainda deu tempo de Verstappen melhorar a volta ainda mais: 1min04s469.

(Foto: Joe Klamar / AFP)

Q3: Verstappen sobra e compete contra si

Depois de uma leve patacoada da Mercedes ao não tirar o cavalete traseiro do carro de Hamilton, a ação recomeçou na pista com Verstappen já colocando 1min04s426 a ser batido. Norris até pegou o setor 1, mas perdeu nos trechos seguinte, ficando a 0s3 do neerlandês, que dominava nos trechos 2 e 3.

A briga de Max era mesmo contra si, e mesmo não indo tão bem nos dois primeiros setores, o último foi o bastante para cravar 1min04s314. Objetivo, portanto, alcançado, enquanto rivais lançaram-se desesperados em busca das migalhas. Piastri, por exemplo, excedeu limites de pista, enquanto Leclerc quase decolou ao pegar a zebra. Um desastre, para felicidade do mar laranja em Spielberg.

O Grande Prêmio da Áustria será realizado no domingo (30), às 10h (horário de Brasília).

(Foto: Joe Klamar / AFP)

F1 2024, GP da Áustria, Classificação, Grid de Largada:

1 M VERSTAPPEN Red Bull 1:04.314

2 L NORRIS McLaren 1:04.718 +0.404

3 G RUSSELL Mercedes 1:04.840 +0.526

4 C SAINZ Ferrari 1:04.851 +0.537

5 L HAMILTON Mercedes 1:04.903 +0.589

6 C LECLERC Ferrari 1:05.044 +0.730

7 O PIASTRI McLaren 1:05.048 +0.734

8 S PÉREZ Red Bull 1:05.202 +0.888

9 N HÜLKENBERG Haas 1:05.385 +1.071

10 E OCON Alpine 1:05.883 +1.569

11 D RICCIARDO RB 1:05.289 +0.975

12 K MAGNUSSEN Haas 1:05.347 +1.033

13 P GASLY Alpine 1:05.359 +1.045

14 Y TSUNODA RB 1:05.412 +1.098

15 F ALONSO Aston Martin 1:05.639 +1.325

16 A ALBON Williams 1:05.736 +1.422

17 L STROLL Aston Martin 1:05.819 +1.505

18 V BOTTAS Sauber 1:05.847 +1.533

19 L SARGEANT Williams 1:05.856 +1.542

20 G ZHOU Sauber 1:06.061 +0.325