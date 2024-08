Mercedes já tem negativa de Verstappen e prepara estreia de promessa na F1

Mercedes busca companheiro para George Russell em 2025 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Andrea Kimi Antonelli fará sua estreia com a Mercedes no TL1 do GP da Itália de Fórmula 1, cinco dias após completar 18 anos. De acordo com a revista britânica Autosport, a equipe de Brackley aguarda apenas o italiano chegar à maioridade para, enfim, alçá-lo ao W15 no próximo fim de semana, em Monza. É o primeiro passo para a subsequente oficialização de Antonelli para o lugar de Lewis Hamilton a partir de 2025. O promissor piloto faz aniversário no próximo domingo (25) e a decisão foi tomada, segundo o jornal neerlandês De Telegraaf, após o time alemão desistir de tentar trazer Max Verstappen, da Red Bull, para o ano que vem.

Desde o anúncio da saída de Hamilton, o jovem já era visto como candidato à vaga. A imprensa europeia, na verdade, chegou a dizer que a estreia de Antonelli na F1 aconteceria ainda este ano. O caminho, porém, seria o mesmo feito por George Russell, ou seja, primeiro passando pela Williams antes de chegar ao time de Brackley. A Mercedes, claro, negou a informação, mas a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou na ocasião que havia recebido um pedido de dispensa da superlicença para Kimi.

Ainda de acordo com a Autosport, Antonelli começará sua carreira na F1 trabalhando junto do engenheiro Peter Bonnington, que atua ao lado de Hamilton desde 2013 na equipe. ‘Bono’, como é conhecido, foi promovido para chefe de engenharia de corrida e não acompanhará o heptacampeão mundial na Ferrari. A revista destaca que os dois já fizeram testes juntos em Spa-Francorchamps, após o GP da Bélgica realizado no mês passado.

Os alemães nunca esconderam os planos a curto prazo para o pupilo, tanto que decidiram pulá-lo da FRECA direto para a F2. O debute tem sido muito mais de aprendizado, porém Antonelli já chama atenção por se classificar constantemente à frente do companheiro de equipe, Oliver Bearman, futuro piloto da Haas em 2025.

Kimi também já anotou duas vitórias na temporada, na sprint da Inglaterra e na corrida principal da rodada da Hungria. Em Silverstone, aliás, revelou que teve uma conversa com Toto Wolff logo após a classificação e destacou o quanto os conselhos do chefe da Mercedes o ajudam a ter mais confiança.

Antonelli é um dos pilotos mais notáveis da atual safra das categorias de base do automobilismo, acumulando títulos nas F4 Italiana e Alemã, Fórmula Regional do Oriente Médio, FRECA, entre outros. Caso o acordo se confirme, ele se tornará o terceiro piloto mais jovem da história a correr na F1, perdendo apenas para Verstappen e Lance Stroll.

Após as férias, a Fórmula 1 está de volta neste final de semana, entre os dias 23 e 25 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.