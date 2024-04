Verstappen supera ‘lamentável’ GP da Austrália e busca vencer no Japão

Max Verstappen segue na primeira colocação do ranking (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/04/2024 - 00:44 • São Paulo (SP)

Max Verstappen quer deixar o frustrante GP da Austrália para trás e focar em entregar tudo de si para voltar a vencer na Fórmula 1, que desembarca no Japão esta semana para a quarta etapa da temporada 2024. O neerlandês afirmou que a Red Bull está confiante de que terá um bom desempenho no circuito de Suzuka, mas ligou o alerta para a alta degradação dos pneus e também para a chuva que pode cair no domingo (7).

Após vencer as duas primeiras corridas com certa tranquilidade, o tricampeão sofreu com um problema nos freios logo nas primeiras voltas da última prova e teve de abandonar. A Ferrari soube aproveitar bem a oportunidade e cruzou a linha de chegada com Carlos Sainz e Charles Leclerc ocupando as duas primeiras posições, somando 93 pontos e ficando apenas quatro atrás dos taurinos na classificação do Mundial de Construtores.

No entanto, o dono do #1 não quer ficar lamentando pelo passado e afirmou que a Red Bull chega ao Japão preparada para voltar ao degrau mais alto do pódio.

- A última corrida em Melbourne foi lamentável, mas são coisas que acontecem - declarou Verstappen. -Nós conseguimos nove vitórias consecutivas [entre o GP do Japão de 2023 e GP da Arábia Saudita de 2024], o que é um feito impressionante e, por isso, esperamos voltar ainda mais fortes neste fim de semana - acrescentou.

Apesar dos problemas recentes, Max Verstappen revela que ele e a sua equipe estão confiantes para retornar ao primeiro lugar do pódio.

-A equipe está confiante para a corrida em Suzuka. É um circuito icônico e onde sempre é muito divertido de guiar. A pista tem muitas curvas de alta velocidade e alta degradação [dos pneus], então precisamos ter certeza de que otimizaremos nosso desempenho onde pudermos, especialmente com a previsão de chuva para este fim de semana - alertou Max.

Alguns dos momentos mais marcantes da carreira de Verstappen aconteceram no Japão. Foi lá, em 2022, que o neerlandês conquisto o segundo título do Mundial de Pilotos, enquanto que a Red Bull, desta vez no ano passado, se tornou hexa campeã entre as equipes.

- Suzuka é sempre um ótimo circuito para correr. Como equipe, tivemos muitas lembranças especiais aqui ao longo dos anos, incluindo a vitória do ano passado no Mundial de Construtores, bem como meu segundo campeonato”, lembrou o tricampeão, que aproveitou os dias de folga para passear na capital japonesa. “Foi bom descansar com a família e amigos antes do início das sessões, e é sempre divertido passar algum tempo em Tóquio - concluiu o corredor.