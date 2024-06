Max Verstappen no Red Bull Ring, na Áustria (Foto: Jure Makovec / AFP)







Publicada em 28/06/2024 - 13:52 • Estíria (AT) • Atualizada em 28/06/2024 - 17:33

Max Verstappen deixou para trás qualquer ameaça com o motor no treino livre e comandou a classificação para a corrida sprint do GP da Áustria, realizada nesta sexta-feira (28). O neerlandês foi o mais rápido em todas as partes da sessão, fechando com 1min04s686.

Desde o início da sessão, Verstappen ditou o ritmo e obrigou os demais a terem de achar alguma diferença nos setores em que o neerlandês não dominava. No SQ2, por exemplo, Max liderou com o último trecho, enquanto George Russell e Lewis Hamilton eram os mais rápidos nos setores 1 e 2, respectivamente.

Mesmo assim, a perda de Max era nos centésimos, enquanto a parte final do #1 era quase 0s2 mais rápida comparada ao do piloto que mais se aproximava em tal setor, Oscar Piastri. A Mercedes, por exemplo, tomava mais de 0s2 com Russell e 0s4 com Hamilton na seção com mais retas do circuito Red Bull Ring.

No SQ3, com apenas oito minutos disponíveis, os dez que ainda brigavam pela pole-position só foram à pista com menos de três para o fim. De macios agora, Verstappen pegou os setores 1 e 3 e colocou o RB20 na pole, para festa da massiva torcida dos Países Baixos presente no local.

Lando Norris ficou em segundo, com Piastri, Russell, Carlos Sianz, Hamilton, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Charles Leclerc, sem tempo, fechando o top-10.

No sábado (29), às 7h (de Brasília, GMT-3), acontece a largada da sprint, ao passo que a classificação oficial será às 11h. Por fim, no domingo (30), os pilotos disputam a corrida no Red Bull Ring a partir das 10h.

Lando Norris no Red Bull Ring, na Áustria (Foto: Jure Makovec / AFP)

Confira como foi a classificação sprint da F1 no Red Bull Ring:

Depois de um único treino livre em que a borracha mais macia da gama C3, C4 e C5 da Pirelli foi poupada ao máximo, os pilotos partiram para a classificação da prova curta com 28°C de temperatura ambiente, 43°C de asfalto e 43% de umidade relativa do ar — mais quente que na primeira sessão do dia, conforme previsto pela meteorologia.

SQ1: Verstappen lidera e Hamilton avança por pouco

Com 12 minutos na regressiva para a primeira parte, a dupla da Mercedes puxou a fila quando já haviam se passado três. Como parte do regulamento do formato, todos tiveram obrigatoriamente de sair com os compostos médios, com os macios apenas podendo ser usados pelos que avançariam ao SQ3.

Hamilton, em volta rápida, pegou os setores 2 e 3, enquanto Russell pintou o trecho inicial de roxo. O #63 manteve o embalo e também foi o mais rápido no setor 2, completando a performance em 1min0s5764. Sainz, com o melhor registro no trecho intermediário da pista, ficou a míseros 0s017 do piloto da Mercedes.

Verstappen, então, melhorou ainda mais a marca de Russell e assumiu a ponta com 1min05s690. Norris vinha em quarto, colocando-se entre as Ferrari, enquanto Pérez, Piastri, Ocon, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda fechavam o top-10. Na outra ponta da tabela, ainda precisando marcar volta rápida, Hamilton e Guanyu Zhou eram os últimos colocados, com Daniel Ricciardo, Alexander Albon e Fernando Alonso também ficando pelo meio do caminho até então.

Dois minutos para o fim, Hamilton veio para o tudo ou nada e até arrancou da zona da degola, mas subiu apenas para 11º, ainda ameaçado. Só que a marca de 1min06s504 foi suficiente para seguir na classificação shootout, sobrevivendo em 13º. Alonso também conseguiu entrar, assim como Logan Sargeant, novamente largando à frente de Albon em uma sprint, porém resultado não válido para as estatísticas oficiais. Ricciardo, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Albon e Zhou foram os eliminados.

SQ2: Alpine avança, Aston Martin é eliminada

Dez minutos agora e novamente cos os médios em jogo, Verstappen pulou para a ponta com o melhor último setor da pista e virou 1min05s186. Pérez, com o trecho intermediário até então, pegou a segunda posição a 0s4 de distância do companheiro de equipe, porém Sainz, Leclerc e Norris logo se meteram entre os carros da Red Bull. Veio Piastri e Hamilton e também foram mais dois carros à frente de Pérez, enquanto Russell acabou perdendo novamente no trecho de mais retas da pista e ficou a 0s139 da marca de Verstappen, subindo para segundo.

Enquanto isso, Stroll, Ocon, Gasly, Alonso, Tsunoda, Magnussen e Sargeant ainda não haviam marcado tempo. Com menos de três minutos para o fim, o grupo enfim partiu em busca de ao menos um giro rápido o bastante para ameaçar os carros de Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes e avançar para a parte final da sessão.

Ocon foi o primeiro do pelotão a registrar volta, pegando a nona colocação. Em seguida, um a um foram fechando as voltas, com Magnussen, Stroll, Alonso, Tsunoda e Sargeant parando pelo meio do caminho. Destaque mais uma vez para a dupla da Alpine, novamente entre os dez mais rápidos de uma classificação.

SQ3: Verstappen crava pole da sprint por 0s093

Mais oito minutos pela frente, só que os pilotos foram à pista faltando três para a bandeirada. Seria, portanto, volta única em busca da pole-position, e o duo da Mercedes foi quem puxou a fila, com Russell melhor que Hamilton no embate caseiro. Acontece que o máximo que os prateados conseguiram foi o quarto lugar com o #63, atrás de Piastri, enquanto Hamilton ainda perdeu para Sainz. Mas chamou ainda atenção o aparente problema de Leclerc, que nem sequer abriu volta e vai largar em décimo na prova curta.