Como é a pista do GP da Áustria da Fórmula 1?

Publicada em 28/06/2024

O Red Bull Ring recebe mais uma vez o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O circuito austriaco com muita história na categoria é conhecido por sua grande média de velocidade e diversos pontos de ultrapassagem, que deixa a corrida mais emocionante.

A pista foi reinaugurada em 2011, depois de duas reformas em 1996 e 2004. O circuito fica localizado na vila de Spielberg, perto da cidade de Zeltweg, no estado da Estíria. Além da Fórmula 1, diversas categorias correm no local, como a Fórmula 2, Fórmula 3, DTM, MotoGP e muito mais.

A pista de Spielberg tem três bons pontos de ultrapassagem. O primeiro é no final da reta principal, antes da primeira curva, a Castrol, onde os carros chegam a 310 km por hora. O segunndo ponto de ultrapassagem fica na reta entre as primeira e segunda curvas, local onde ocorreu o famoso toque de Verstappen e Leclerc no GP da Áustria de 2019. O outro local é no final da terceira reta, mas é um ponto mais arriscado, visto que o contato entre dois carros é muito comum.

O clima na região do circuito, no Tirol, é muito instável e o tempo pode mudar de repente, prejudicando todo o trabalho de preparação. Embora não seja dos mais populares entre os pilotos, a pista caiu no gosto do público, pois seu desenho garante uma visão privilegiada de toda a corrida.