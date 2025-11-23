Verstappen só precisa dele mesmo para ser campeão da F1 2025; confira como

Após vitória no GP de Las Vegas da Fórmula 1 (F1) 2025, Max Verstappen se tornou uma ameaça real a Lando Norris e Oscar Piastri. Mesmo com a McLaren tendo o melhor carro do grid, a disputa entre os pilotos ainda está aberta faltando apenas duas corridas para o fim do torneio. Para ser campeão, Verstappen precisa apenas dele mesmo. O Lance! te mostra como!

No momento, Verstappen soma 366 pontos na F1, Norris tem 390, e Oscar Piastri tem os mesmos 366. A diferença de Max para o líder Piastri é de apenas 24 pontos. Considerando as duas corridas e o sprint que a Fórmula 1 tem pela frente, o holandês só precisaria dele mesmo para conquistar o título.

Caso vença ambas as corridas e vença o sprint do Qatar, Max Verstappen somaria 424 pontos. Mesmo Lando Norris chegando na segunda colocação nos dois GPS e vencendo os pontos extras de volta mais rápida, o britânico só somaria 418 pontos, ainda longe do adversário.

Para garantir o pentacampeonato da F1, Max Verstappen precisa vencer, sem mistérios. Caso chegue em segundo em uma das corrida e Norris vença, o holandês não tem mais chances de título.

O GP do Qatar acontece no próximo domingo (30), às 13h (de Brasília). Já a última corrida da F1 2025, o GP Abu Dhabi, ocorre no dia 7 de dezembro às 10h (de Brasília).

GP Las Vegas de F1: Verstappen vence e Norris é desclassificado

Tetracampeão mundial (em 2021, 2022, 2023 e 2024), Max Verstappen, da Red Bull, venceu, na madrugada deste domingo, seu 69º GP da carreira e segue sonhando com o penta. A façanha aconteceu no GP de Las Vegas, graças a uma ultrapassagem logo na primeira curva pra cima do pole position e líder da temporada, o britânico Lando Norris.

Lando Norris terminou o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 como o segundo colocado, e Oscar Piastri, seu companheiro, como o quarto. Porém, a alegria da McLaren durou pouco, já que, depois da corrida, liderada por Max Verstappen, os dois pilotos foram desclassificados devido à quebra de regulamento e perderam os pontos que conquistaram. Com isso, a briga pelo título da F1 2025 toma contornos dramáticos.

A vitória de Verstappen deu ao holandês 25 pontos no Mundial de Pilotos, somando 366 na temporada, a mesma pontuação de Oscar Piastri. O piloto da McLaren segue na segunda posição por ter mais vitórias no ano em relação ao holandês (7 a 6). Até o GP do México, no final de outubro, Piastri era o líder da tabela com uma considerável folga, mas perdeu o posto para o companheiro Lando Norris. Atualmente, o britânico tem 390 pontos.

Restam apenas duas etapas para o fim da temporada 2025 da F1, decisivas para a escolha do vencedor. No total, há 58 pontos em disputa: 33 no Catar e 25 em Abu Dhabi.