Verstappen bate o martelo sobre permanência na Red Bull para a F1 2025

Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/06/2024 - 15:23 • Rio de Janeiro (RJ)

A possibilidade de Max Verstappen deixar a Red Bull cresceu no início da temporada 2024 da Fórmula 1, quando as tensões aumentaram dentro da equipe no durante o GP do Bahrein e o GP da Arábia Saudita, tendo como pano de fundo a investigação do chefe da equipe austríaca, Christian Horner, acusado de “comportamento inapropriado”.

Durante o fim de semana de GP da Arábia Saudita, o neerlandês chegou a sugerir que deixaria a equipe, caso o consultor do time, Helmut Marko, fosse demitido. A Mercedes, sobretudo com Toto Wolff, não escondeu o desejo de contar com o piloto para o lugar de Lewis Hamilton, a caminho da Ferrari. No entanto, as chances de Verstappen deixar a Red Bull antes da temporada de 2026 são nulas. E quem garantiu isso foi o próprio tricampeão mundial.

- Não acho que seja assim que a F1 funciona, onde você pode dizer de repente: ‘Tchau, pessoal’​. Tenho um longo contrato com a equipe e estou muito feliz onde estou.​ Estamos concentrados no próximo ano com coisas que podemos implementar no carro, então acho que isso deve dizer o suficiente sobre onde vou pilotar no ​ano que vem - afirmou, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (26).

Quando pressionado a dar uma resposta direta se permaneceria na Red Bull, Verstappen foi firme.

- Você não entendeu minha resposta antes? Sim​ - cravou.

- Estamos trabalhando no carro do ano que vem e o fato é que quando você está muito focado nisso, está pilotando para aquela equipe​. Eu já disse isso antes e, naturalmente, as pessoas estão falando, é claro, mas o mais importante é que​ a gente tenha um carro muito competitivo ​para o futuro. ​Agora, está muito apertado, mas estamos trabalhando bem como equipe para tentar melhorar e, com certeza, vamos tentar ser competitivos novamente​ - concluiu o #1.