Gasly e Stroll renovados: confira como está o grid da F1 para a temporada 2025

Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/06/2024 - 14:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais duas vagas estão fechadas para a temporada 2025 da Fórmula 1. Nesta quinta-feira (27), Alpine e Aston Martin confirmaram as respectivas renovações de Pierre Gasly e Lance Stroll, o que deixa o grid com sete assentos ainda disponíveis para o ano que vem.

A vaga mais valiosa, sem dúvida, é a que será deixada por Lewis Hamilton na Mercedes. A escuderia alemã tem George Russell confirmado e faz suspense para preencher o outro assento, já que ainda mantém viva a esperança de ter Max Verstappen, por mais que o neerlandês tenha acordo firmado com a Red Bull até 2028. Mas Verstappen à parte, o favorito é mesmo o pupilo Andrea Kimi Antonelli, atualmente na F2.

Outra que também deve ter um jovem oriundo da categoria de base é a Haas. Com as duas vagas abertas, tudo indica que Oliver Bearman será o escolhido para preencher o lugar deixado por Nico Hülkenberg ao final deste ano. A imprensa estrangeira afirma, inclusive, que o anúncio será feito antes do GP da Inglaterra, restando à esquadra liderada por Ayao Komatsu definir o futuro de Kevin Magnussen.

Na RB, Yuki Tsunoda é o único confirmado. O veterano Daniel Ricciardo segue com o emprego ameaçado, e Helmut Marko, consultor da Red Bull, admitiu que Liam Lawson é uma opção real.

A Sauber, por sua vez, terá Hülkenberg no ano de transição para a Audi, porém tem mais um posto a ser definido. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou estão na briga, mas a base em Hinwil não esconde que o plano A é já contar com Carlos Sainz.

Williams precisa decidir o que será do lugar hoje pertencente a Logan Sargeant. Sainz também é o desejo do time de Grove, que já tem Alexander Albon garantido. Por fim, Alpine é outra que surge na briga pelo espanhol, uma vez que optou por não renovar com Esteban Ocon ao final de 2024.

Ferrari (Charles Leclerc e Hamilton), McLaren (Lando Norris e Oscar Piastri), Red Bull (Verstappen e Sergio Pérez) e agora Aston Martin (Fernando Alonso e Stroll) são as equipes já completas.