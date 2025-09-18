Velório da mãe de Bernardinho é adiado para ter presença do técnico da Seleção

O técnico Bernardinho irá comparecer ao velório de sua mãe, Maria Ângela, que faleceu na noite da última quarta-feira, aos 90 anos. Inicialmente prevista para acontecer na sexta-feira, a cerimônia de despedida foi adiada para sábado para contar com a presença do comandante da seleção brasileira de vôlei.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Além de Bernardinho, a tendência que o levantador Bruninho, neto de Maria Ângela, também compareça ao velório, que será realizado no Rio de Janeiro. Ambos souberam da notícia durante as disputas do Mundial de Vôlei, nas Filipinas, e o jogador prestou homenagem nas redes sociais.

"Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. De viagens inesquecíveis, de réveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto, Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", declarou o jogador.

continua após a publicidade

Maria Ângela era figura bastante presente na vida do filho e do neto. Ela acompanhou os principais momentos das carreiras dos dois. Bernardinho, inclusive, sempre ressaltou a influência e o apoio da mãe na sua trajetória dentro e fora das quadras.

A presença do técnico será possível após a eliminação do Brasil no Mundial, na manhã desta quinta. A equipe, que foi derrotada pela Sérvia na noite de quarta-feira, contava com a derrota da Tchéquia contra a China para se manter viva no torneio. No entanto, os tchecos venceram por 3 a 0, eliminando os brasileiros.

continua após a publicidade

O Brasil se despediu do Mundial de Vôlei na 17º posição, a pior colocação do país na história do campeonato. Até então, a pior campanha da equipe havia sido um 13º lugar, em 1966.

Sérvia venceu o Brasil no Mundial de Vôlei (Foto: Reprodução/Volleyball World)

Câmeras flagram Bernardinho emocionado em jogo do Brasil no Mundial de Vôlei

Técnico da Seleção, Bernardinho não conseguiu conter as lágrimas enquanto preparava a equipe brasileira para a partida contra a Sérvia. Ele recebeu a notícia pouco antes de entrar em quadra.

O comandante foi flagrado chorando, sendo consolado por Lucarelli, capitão do time. Os jogadores da Seleção prestaram homenagem a Maria Ângela e usaram tarjas pretas nos uniformes simbolizando o luto.