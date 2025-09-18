Velório da mãe de Bernardinho é adiado para ter presença do técnico da Seleção
Cerimônia de despedida será realizada neste sábado (20); Bernardinho retornará ao Brasil após eliminação do Mundial de Vôlei
O técnico Bernardinho irá comparecer ao velório de sua mãe, Maria Ângela, que faleceu na noite da última quarta-feira, aos 90 anos. Inicialmente prevista para acontecer na sexta-feira, a cerimônia de despedida foi adiada para sábado para contar com a presença do comandante da seleção brasileira de vôlei.
Além de Bernardinho, a tendência que o levantador Bruninho, neto de Maria Ângela, também compareça ao velório, que será realizado no Rio de Janeiro. Ambos souberam da notícia durante as disputas do Mundial de Vôlei, nas Filipinas, e o jogador prestou homenagem nas redes sociais.
"Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. De viagens inesquecíveis, de réveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto, Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", declarou o jogador.
Maria Ângela era figura bastante presente na vida do filho e do neto. Ela acompanhou os principais momentos das carreiras dos dois. Bernardinho, inclusive, sempre ressaltou a influência e o apoio da mãe na sua trajetória dentro e fora das quadras.
A presença do técnico será possível após a eliminação do Brasil no Mundial, na manhã desta quinta. A equipe, que foi derrotada pela Sérvia na noite de quarta-feira, contava com a derrota da Tchéquia contra a China para se manter viva no torneio. No entanto, os tchecos venceram por 3 a 0, eliminando os brasileiros.
O Brasil se despediu do Mundial de Vôlei na 17º posição, a pior colocação do país na história do campeonato. Até então, a pior campanha da equipe havia sido um 13º lugar, em 1966.
Câmeras flagram Bernardinho emocionado em jogo do Brasil no Mundial de Vôlei
Técnico da Seleção, Bernardinho não conseguiu conter as lágrimas enquanto preparava a equipe brasileira para a partida contra a Sérvia. Ele recebeu a notícia pouco antes de entrar em quadra.
O comandante foi flagrado chorando, sendo consolado por Lucarelli, capitão do time. Os jogadores da Seleção prestaram homenagem a Maria Ângela e usaram tarjas pretas nos uniformes simbolizando o luto.
