Com Pedro Scooby, Itacoatiara Pro 2026 reúne atletas de mais de 20 países

O Itacoatiara Pro 2026 será realizado entre os dias 22 de maio e 7 de junho, em Niterói (RJ), reunindo cerca de 500 atletas de mais de 20 países nas modalidades bodyboard, surf, bodysurf e skate. Com programação gratuita, o evento tem público estimado em 50 mil pessoas e contará ainda com passeio ciclístico, atividades culturais, ações ambientais e projetos sociais.

continua após a publicidade

➡️ Sedes e datas de circuito classificatório para Los Angeles 2028 são anunciadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Entre as novidades da edição de 2026, o skate será disputado na modalidade street no Skate Park de São Francisco. Já o surf profissional terá formato com atletas convidados nas ondas de Itacoatiara, conhecidas por ultrapassarem dois metros de altura. Participam nomes como Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Raoni Monteiro e o argentino Nacho Gundesen, bicampeão do Itacoatiara Pro no surf.

Nos últimos dois anos, a etapa internacional de bodyboard do festival foi eleita pelos atletas como a melhor do circuito mundial. A competição terá nomes como Amaury Lavernhe, Pierre Louis Costes, Armide Soliveres e Tristan Roberts, além dos brasileiros Uri Valadão, Neymara Carvalho, Mayra Vianna, Luna Hardman e Luka Zaninotto.

continua após a publicidade

+ Aposte no seu esporte favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Também participam Eder Luciano e Mayla Venturin, campeões pan-americanos no Peru. Eder disputará o Mundial e o Campeonato Brasileiro, enquanto Mayla competirá no nacional. Outro destaque será Isaac Maraga, atleta de Niterói de 14 anos, que será o mais jovem competidor da etapa do circuito mundial de bodyboard realizada na cidade.

continua após a publicidade

— Eu amo a praia de Itacoatiara e me sinto realizado em promovê-la através do festival, contribuindo para a economia da cidade com esporte e turismo. Eu sinto um orgulho imenso quando ouço as pessoas dizerem que o Itacoatiara Pro é um patrimônio de Niterói! — afirmou o idealizador Giuliano Lara.

A competição de bodysurf passa a ter caráter internacional e reunirá atletas de pelo menos cinco países. Entre os confirmados estão o australiano Chris Anderson, atual campeão mundial da modalidade, e Kalani Lattanzi, atleta de Niterói que também atua no bodyboard e no surf.

Disputa de bodysurf terá caráter internacional no Itacoatiara Pro 2026 (Foto: Divulgação)

Programação além das competições

O evento terá um passeio ciclístico aberto ao público no dia 31 de maio. A atividade terá concentração às 7h (de Brasília) no Skate Park de São Francisco, com largada às 8h (de Brasília). O percurso passará por São Francisco, Charitas, túnel Charitas-Cafubá e Parque Orla de Piratininga, com chegada na Praia de Piratininga. A expectativa é reunir entre mil e cinco mil participantes.

A programação também inclui aulas de skate e bodyboard, práticas de yoga, slackline e treinamento funcional. Segundo a organização, as ações buscam aproximar o público dos esportes ao ar livre.

Confira as datas dos principais esportes: