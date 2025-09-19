Vasco x Boca Juniors: acompanhe ao vivo jogo da Copa Mundo do Futsal Sub-19
Partida acontece nesta sexta (19)
- Matéria
- Mais Notícias
Brasil atropela Guatemala e avança à semifinal da Copa das Nações de Futsal
Mais Esportes
Com jogador expulso, Vasco vence Palma na Copa Mundo do Futsal sub-19
Mais Esportes
Canal anuncia transmissão da Copa das Nações de Futsal com Brasil defendendo título
Mais Esportes
Vasco e Boca Juniors protagonizam nesta sexta-feira (19) o duelo válido pelas quartas de final da Copa Mundo do Futsal Sub-19. A bola rola às 16h, no Complexo Esportivo do Sesi Blumenau, em Santa Catarina. Acompanhe a transmissão ao vivo do Lance! no Youtube.
O Vasco, na última partida da fase de classificação, venceu o Atlas Futsal (COL) por 5 a 2 e passou em primeiro do Grupo D. Já o Boca Juniors avançou aos playoffs na segunda posição do Grupo A.
O mata-mata acontece em jogos únicos, no formato de tiro curto.
➡️ Brasil atropela Guatemala e avança à semifinal da Copa das Nações de Futsal
Confira os times classificados para os playoffs
Grupo A
Blumenau (Brasil)
Boca Juniors (Argentina)
Grupo B
Magnus (Brasil)
Jaraguá (Brasil)
Grupo C
JEC Krona (Brasil)
Corinthians (Brasil)
Grupo D
Vasco da Gama (Brasil)
Palma Futsal (Espanha)
Como funciona a Copa Mundo?
O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.
Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Onde assistir aos jogos da Copa Mundo do Futsal Sub-19
Todos os confrontos serão transmitidos ao vivo pelo Canal Lance!, no YouTube. Além disso, o Lance! entregará cobertura completa da Copa Mundo do Fusal Sub-19 pelo site.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias